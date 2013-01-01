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Более 20 млн рублей направят на создание Центра поддержки экспорта в ЕАО в будущем году

Ноя 27
Еврейская автономная область Дальневосточный федеральный округ
Более 20 млн рублей направят на создание Центра поддержки экспорта в ЕАО в будущем году
Федеральные средства предусмотрены в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это направление реализуется в регионах РФ по Указу Президента РФ №204.

Новая структура откроется на базе Фонда «Инвестиционное агентство ЕАО». Центр будет заниматься бесплатной поддержкой и сопровождением бизнесменов-эспортеров на территории области. Его задача – сориентировать местный бизнес на применение механизмов экспорта произведенной продукции за пределы территории РФ. Будет налажено взаимодействие с Российским экспортным центром, который является институтом развития на уровне РФ.

- На государственном уровне различные инструменты финансовой и нефинансовой помощи предусмотрены и работают, но, к сожалению, в нашем регионе они пока не применялись. С созданием центра меры поддержки, в том числе федеральные, станут доступнее нашим хозяйствующим субъектам, которые увидят в этом направлении перспективы. Мы приграничная территория, поэтому такой инструмент поддержки бизнеса может стать очень востребованным. Это позволит развивать потенциал региона, - рассказала начальник управления экономики правительства области Ольга Дубоделова.

Откроется экспортно ориентированный центр на базе Инвестиционного агентства ЕАО.

- Сотрудники будут оказывать предпринимателям, заинтересованным в экспорте своей продукции, консультационные, образовательные и иные услуги. Также в планах – организация бизнес-миссий, в том числе в другие регионы РФ, страны, встреча потенциальных зарубежных партнеров, что позволит налаживать и укреплять международные экономические связи. Кроме того, будет оказывается помощь в налаживании рынков сбыта, - добавил руководитель Фонда «Инвестиционное агентство ЕАО» Михаил Юркин.

Взаимодействие Центра поддержки экспорта с Российским экспортным центром РФ позволит применять в ЕАО федеральные меры поддержки экспортеров. Общими усилиями предполагается обучить трех тренеров в следующем году. Они будут вести образовательный курс для потенциальных экспортеров – тех, кто собирается заниматься этим видом деятельности.



 
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