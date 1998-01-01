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Более 100 млн федеральных средств планирует привлечь ЕАО в 2019 году на развитие бизнеса

Ноя 26
Еврейская автономная область Дальневосточный федеральный округ
Более 100 млн федеральных средств планирует привлечь ЕАО в 2019 году на развитие бизнеса
Регион в рамках софинансирования потратит из бюджета более 1 млн исходя из соотношения 99:1. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрено 5 направлений. Еврейская автономная область будет разрабатывать региональную составляющую каждого из них. Задачи по выполнению нацпроектов обозначены в Указе Президента РФ 3 204.

- Федеральные средства пойдут на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах, а также на развитие центра поддержки экспорта, который будет создан на базе Инвестиционного агентства ЕАО, - рассказала заместитель начальника управления экономики правительства области Ирина Витютнева.

Кроме того, по ее словам, будет профинансированы мероприятия по развитию молодежного предпринимательства. Продолжится успешная работа Центра поддержки предпринимательства, оказывающего коммерческие услуги бизнесу ЕАО третий год. Силами МФЦ ЕАО на базе двух коммерческих банков откроется «одно окно» для бизнеса, где можно будет получить помимо государственных дополнительные услуги от субъектов естественных монополий, корпорации развития МСП.

В рамках нацпроекта в ЕАО также будет создана микрофинансовая организация. Она предполагает выдачу бизнесу займов, «коротких» денег. Их смогут получить предприниматели, начиная от стартапов. Выдавать займы планируется объемом до 3 млн рублей сроком до 3 лет под небольшие проценты. Под каждый продукт процентную ставку установят индивидуально. Льготные условия позволят расширить доступ бизнеса к возвратным финансовым ресурсам.

Финансовые средства по нацпроекту также направят на докапитализацию Гарантийного фонда для поддержки бизнеса. Эта структура заработала в регионе в этом году для того, чтобы дать возможность предпринимателям под имеющиеся гарантии привлечь дополнительные кредитные ресурсы под меньшие процентные ставки.

По информации регионального управления экономики, в ЕАО сегодня более 4150 малых и средних предпринимателей. Они дают работу около 12 тысячам жителей области. Ежегодно налоговые отчисления субъектов МСП составляют около 6% доходной части консолидированного бюджета области.



 
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