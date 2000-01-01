Чемпионы и призеры Олимпийских игр провели тренировку для юных боксеров ЕАО

Чемпион летних Олимпийских игр 2004, обладатель серебряной медали летних Олимпийских игр 2000 года, заслуженный мастер спорта России Гайдарбек Гайдарбеков и серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBO (2007 - 2008) Султан Ибрагимов встретились с воспитанниками отделения бокса спортивной школы г. Биробиджана и провели для них мастер-класс.

Визит представителей Дагестана в Еврейскую автономную область организован в рамках реализации государственной национальной политики и укрепления связей между регионами Российской Федерации. Также в составе делегации Республики Дагестан вошли общественные и государственные деятели, ансамбль народного танца, известный богослов Магомед Абдуллаев. Гости прибыли в рамках Дней Республики Дагестан в Еврейской автономной области.

Перед началом тренировки именитые спортсмены обратились к ребятам с приветственным словом. Гайдарбек Гайдарбеков подчеркнул, что успех в спорте зависит от самих ребят, от их отношения к занятиям.

- Каждый из вас может стать победителем, шанс есть у каждого. Я тоже никогда не думал, что стану Олимпийским чемпионом. Должно быть серьезное отношение к тренировкам, любовь к тому, чем вы занимаетесь. Спорт – это закалка для жизни. У нас очень много друзей по всему миру, в России, и их дружба очень ценна. Поэтому даже будучи чемпионами, всегда оставайтесь нормальными и благородными людьми, - сказал спортсмен.

Султан Ибрагимов подчеркнул, что бокс – это вид спорта для настоящих мужчин. В первую очередь в нем и в жизни за пределами спортзала важна дисциплина, без нее ничего не добьешься. А также большое терпение.

- Нужно во всем слушать тренера, он болеет за каждого из вас, уважать родителей, старших. Не падать духом, если будут трудности. Когда появятся результаты, станет легче. И никогда не сдаваться, в этом нам помогает наш русский характер. Когда я начинал заниматься, к нам тоже приходили заслуженные спорстмены и делились мастерством, напутствовали. Надеюсь, что для ребят эта встреча тоже станет большим стимулом работать над собой, добиваться высоких результатов, - отметил Султан Ибрагимов.

В Еврейской автономной области бокс – базовый вид спорта, получает поддержку в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Еврейской автономной области". В регионе работает аккредитованная спортивная федерация.

- В зале бокса г. Биробиджана занимается 120 спортсменов. Боксеры из ЕАО показывают хорошие результаты на соревнованиях различного уровня. Не далее как в эту субботу воспитанник отделения бокса Даниил Бридов стал победителем Международного турнира «Созвездие юниоров» в Чехии. Кстати, он в январе на Первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет в Южно-Сахалинске завоевал первое место. И сегодня является членом юниорской сборной России по боксу и ее капитаном. Еще один воспитанник нашего зала бокса Дмитрий Нестеров стал чемпионом мира среди юниоров и серебряным призером юношеских Олимпийских игр. В октябре на всероссийском турнире по боксу «Шолом-2018» сборная области стала лучшей в командном зачете. Недавно наши спортсмены выехали в г. Уссурийск на Дальневосточный турнир, мы надеемся, что будут победители, - сказал исполнительный директор Федерации бокса, заведующий отделением, тренер спортивной школы Михаил Рабичев.

Члены делегации Дагестана также встретились с делегацией области во главе с и.о. заместителя председателя правительства области Ильей Семеновым, посетили мечеть, достопримечательности г. Биробиджана. Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» провел мастер-класс в Биробиджанском колледже культуры и искусства. Затем состоялся концерт коллектива в городском Дворце культуры.