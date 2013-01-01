В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата



В конце октября в ЕАО впервые пройдет региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Подготовка к мероприятию уже началась. На базе Регионального центра развития движения «Абилимпикс» в политехническом техникуме проходят обучение эксперты, которым предстоит оценивать работы участников чемпионата.

Об этом говорилось на рабочем совещании, которое провела заместитель председателя правительства области Александра Филиппова.

- Слушатели изучают содержательно-методологические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Они узнают правила оценивания таких конкурсов, требования, предъявляемые к экспертам и участникам, психологические особенности людей с ОВЗ и многое другое. Программа обучения разработана Российским государственным социальным университетом. По окончании курса слушатели пройдут аттестацию, чтобы подтвердить свое право быть экспертом чемпионата «Абилимпикс». Всего планируется обучить около 60 человек. На предстоящем чемпионате экспертами выступят люди, уже имеющие опыт работы с инвалидами и людьми с ОВЗ, это преподаватели центра «Ступени», учреждений профессионального образования и общеобразовательных школ, представители общества инвалидов, работодателей, – рассказала представитель Регионального центра развития движения «Абилимпикс» Елена Астафьева.

Состязания пройдут в двух категориях – школьники и специалисты – по 12 компетенциям, 7 из которых входят в Перечень компетенций Национального чемпионата. Площадками проведения чемпионата станут политехнический и технологический техникумы, центр образования «Ступени».

Отметим, движение «Абилимпикс» поддерживается на государственном уровне, мероприятия по развитию и поддержке движения входят в государственную программу «Доступная среда», рассчитанную до 2020 года. «Абилимпикс» – международное некоммерческое движение, целью которого является создание системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.