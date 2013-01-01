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В ЕАО подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России"

Окт 23
Еврейская автономная область Дальневосточный федеральный округ
В ЕАО подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России"
На конкурс поступило почти 30 заявок. Двое финалистов регионального этапа представят область на Всероссийском молодежном экономическом конгрессе в Нижнем Новгороде. Проводится конкурс в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель».

Победителей и участников конкурса чествовали в центре «МОСТ». Губернатор области Александр Левинталь приветствовал молодых предпринимателей, пообщался с ними, ответил на вопросы. По мнению главы региона, программы, нацеленные на поддержку бизнеса, важны для развития области.

- От этого выигрывает не только сам предприниматель, выигрывает и общество, ведь он создает рабочие места, платит налоги, – отметил глава региона. Затем были вручены дипломы победителей и свидетельства участников конкурса.

Победители определены в восьми номинациях. Лучшим интернет-предпринимателем и в номинации «торговля» признан Денис Рогов, он занимается оптовой торговлей сырьем для пищевых, технических, бытовых и других видов производств. Лучший производственник – Максим Лукин, представляющий ООО «Бипико сыр», чья молочная продукция марки «Молли» известна в ЕАО и далеко за ее пределами. Эти участники набрали наибольшее количество баллов и будут представлять Еврейскую автономную область на федеральном этапе конкурса, а затем на Всероссийском молодежном экономическом конгрессе.

Также победителем в номинации «сельскохозяйственное предпринимательство» стал молодой фермер Даниил Назарян, в номинации «франчайзинг» отличилась Елизавета Косина – франчайзи федерального сотового оператора YOTA. В социальном предпринимательстве стал лучшим владелец развлекательного центра «Гулливер» Дмитрий Чебанов, в номинации «инновационное предпринимательство» одержал победу Максим Щукин с бизнес-идеей доступной наружной рекламы для малого и среднего бизнеса. В номинации «социальная сфера» победа досталась Егору Ерошенко, его проект – детский развлекательный центр «Сказка» и студия праздников «Арткухня».

Федеральная программа «Ты – предприниматель» реализуется в ЕАО уже второй год, она дает возможность проявить себя не только тем, кто уже открыл свое дело, но поучиться начинающим бизнесменам. Так, в октябре более 230 молодых жителей автономии прошли бесплатные курсы основ ведения бизнеса. В прошлом году в мероприятиях программы приняли участие более 400 молодых жителей автономии. Программа «Ты – предприниматель» реализуется Федеральным агентством по делам молодежи и Министерством экономического развития Российской Федерации.



 
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