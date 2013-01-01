Утверждена Стратегия социально-экономического развития ЕАО до 2030 года
Стратегия предусматривает развитие системы образования, здравоохранения, социальной поддержки граждан, культуры, сферы комфортного проживания населения, экономики, туризма, инфраструктурных и обслуживающих отраслей. Также предусмотрены развитие экспорта, межрегиональных и внешнеэкономических связей, обеспечение экологической безопасности и другие направления. В документе сформулированы три возможных сценария развития Еврейской автономной области в долгосрочной перспективе. В качестве основного предлагается целевой (инновационный).
- Стратегия может корректироваться в связи с реализацией нацпроектов в рамках Указа Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Мы предусматриваем мониторинг документа, периодически будем к нему возвращаться. Впереди 12 лет, и на этом этапе многое что может измениться. Возможно, какие-то моменты утратят актуальность, появятся новые проекты. Все это будем учитывать, - отметил губернатор Александр Левинталь.
Для разработки Стратегии были подключены ведущие научные силы России, эскперты из Москвы, Хабаровска. В регионе неоднократно бывали представители Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», других структур. Будущий документ прошел общественные обсуждения, а также согласование в федеральных министерствах.
Использовались и учитывались при разработке федеральные стратегические документы и прогнозные сценарии развития Российской Федерации. Учтены специфика социально-экономической системы региона, оценка межрегиональных и международных экономических взаимосвязей. В основу положены реальные и потенциальные конкурентные преимущества области.
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