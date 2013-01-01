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Утверждена Стратегия социально-экономического развития ЕАО до 2030 года

Ноя 19
Еврейская автономная область Дальневосточный федеральный округ
Утверждена Стратегия социально-экономического развития ЕАО до 2030 года
Долгосрочный документ принят на расширенном заседании правительства области. Он включает основные направления развития Еврейской автономной области на ближайшие 12 лет.

Стратегия предусматривает развитие системы образования, здравоохранения, социальной поддержки граждан, культуры, сферы комфортного проживания населения, экономики, туризма, инфраструктурных и обслуживающих отраслей. Также предусмотрены развитие экспорта, межрегиональных и внешнеэкономических связей, обеспечение экологической безопасности и другие направления. В документе сформулированы три возможных сценария развития Еврейской автономной области в долгосрочной перспективе. В качестве основного предлагается целевой (инновационный).

- Стратегия может корректироваться в связи с реализацией нацпроектов в рамках Указа Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Мы предусматриваем мониторинг документа, периодически будем к нему возвращаться. Впереди 12 лет, и на этом этапе многое что может измениться. Возможно, какие-то моменты утратят актуальность, появятся новые проекты. Все это будем учитывать, - отметил губернатор Александр Левинталь.

Для разработки Стратегии были подключены ведущие научные силы России, эскперты из Москвы, Хабаровска. В регионе неоднократно бывали представители Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», других структур. Будущий документ прошел общественные обсуждения, а также согласование в федеральных министерствах.

Использовались и учитывались при разработке федеральные стратегические документы и прогнозные сценарии развития Российской Федерации. Учтены специфика социально-экономической системы региона, оценка межрегиональных и международных экономических взаимосвязей. В основу положены реальные и потенциальные конкурентные преимущества области.



 
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