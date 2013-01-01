Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства

Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выиграл проект комитета образования ЕАО «Комплекс мер, направленный на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства в Еврейской автономной области на 2019 – 2020 годы». По результатам конкурсного отбора проект получил право на финансовую поддержку в объеме 8 960 300 рублей.

- Реализация Комплекса мер направлена на совершенствование системы межведомственного взаимодействия по профилактике, раннему выявлению случаев насилия и жестокого обращения с детьми; организацию реабилитационных мероприятий и социально-медико-психологического сопровождения детей; открытие новых структур и служб в областных учреждениях; проведение информационной кампании о правилах безопасного поведения в социуме; обучение специалистов субъектов профилактики и добровольцев технологиям работы с несовершеннолетними и их семьями; внедрение эффективных социальных методик, способов и форм сопровождения семей группы риска, – пояснила заместитель председателя правительства области Александра Филиппова.

В рамках реализации проекта планируется создать кризисное отделение по работе с женщинами, имеющими детей, на базе социально-реабилитационного центра. На 15 пилотных площадках образовательных учреждений области будет организована работа Службы примирения. В 23 образовательных и лечебных учреждениях будут оснащены кабинеты психологической помощи.

На базе Центра «МОСТ» откроются семейная мастерская по арт-терапии и сенсорная комната, будет реализована образовательная площадка для родителей, чьи дети проявляют агрессию в отношении других детей.

В 15 образовательных учреждениях области пройдет интерактивная профилактическая игра «Поезд безопасности» для детей в возрасте от 8 до 12 лет с целью формирования безопасного поведения у детей, в том числе в Интернет-пространстве.

8 специалистов областных учреждений пройдут обучение на стажировочных площадках Фонда. Выполнение мероприятий Комплекса мер будет осуществляться как за счет гранта, так и за счет средств областного бюджета.

Напомним, с 2018 года в России началось Десятилетие детства, объявленное указом Президента РФ Владимира Путина. В ЕАО в рамках программы запланировано множество мероприятий в сфере поддержки материнства и детства, развития дошкольного и дополнительного образования, в том числе технического творчества, формирования здорового образа жизни у детей и молодежи, профилактики прерывания беременности, развития и воспитания детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, культурного и спортивного развития детей.