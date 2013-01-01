ЕАО получит более 13 млн рублей на поддержку семейного воспитания детей-инвалидов

Грант предоставит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В августе комитет социальной защиты населения правительства ЕАО направил на конкурс проект областного комплекса мер «Обеспечение развития и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, в семейной среде». По результатам конкурсного отбора проект получил право на финансовую поддержку Фонда в 2019 – 2020 годах в объеме 13,7 млн рублей. Выполнение мероприятий Комплекса мер будет осуществляться как за счет гранта, так и за счет средств областного бюджета.

- Реализация нашего проекта позволит сохранить и укрепить семейно-родственные связи, поддержать родительские сообщества, повысить профессиональные компетенции руководителей и специалистов на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда. Также мы сможем консолидировать ресурсы государственных и некоммерческих организаций, бизнес-структур в оказании помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, – отметила заместитель председателя правительства области Александра Филиппова.

В рамках реализации Комплекса мер планируется создать ресурсно-методический центр по разработке и реализации программ активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, на базе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, а также ресурсно-методический центр по оказанию комплексной помощи детям с особыми образовательными потребностями на базе Центра образования «Ступени». Кроме того, в планах – создание пункта проката технических средств реабилитации для людей с инвалидностью на базе МФЦ, открытие творческих и спортивных детских и подростковых клубов, организация сенсорных комнат, внедрение новых методик развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ и другие мероприятия.