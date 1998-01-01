Более 23 млн рублей направлено на грантовую поддержку фермеров в ЕАО в 2018 году

Два начинающих фермера выиграли гранты по 1,5 млн рублей по итогам второго грантового конкурса 2018 года.

Один из фермеров занимается пчеловодством и планирует приобрести на средства гранта минигрузовик с прицепом, технологическую линию по розливу и переработке меда, электрическую медогонку, электростанцию, ульетару, вощину. В планах пчеловода уже в следующем году вдвое увеличить объем реализации меда и, соответственно, выручку.

Хозяйство второго грантополучателя в основном производит продукцию растениеводства. За счет средств гранта планируется создание производственной базы КФХ с целью увеличения объемов производства и реализации картофеля и овощей. Для этого фермер закупит необходимую технику – трактор, ротационную борону, овощную сеялку и др. По расчетам предпринимателя, он увеличит производство картофеля с 50 до 80 тонн в год к 2021 г., а также сможет ежегодно реализовывать 12 тонн овощей.

В этом году сельхозтоваропроизводители региона получили грантовую поддержку на сумму более 23 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, которая предоставляется в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Еврейской автономной области». Так, более 14 млн направлено на поддержку семи начинающих фермеров по итогам первого конкурса грантов, 6 миллионов выдано на развитие семейной фермы. В основном грантополучатели занимаются молочным и мясным скотоводством.

Также в этом году грант в размере 1,2 млн рублей получил сельскохозяйственный кооператив, ведущий снабженческо-сбытовую деятельностью на территории области. Члены кооператива реализуют населению картофель, сено, средства гранта планируют вложить в приобретение грузового автомобиля.

- Такие меры господдержки очень востребованы и помогают сельхозтоваропроизводителям области развивать свое дело. Поддерживая фермеров, мы с одной стороны, решаем задачу обеспечения жителей региона свежими и качественными продуктами местного производства, с другой стороны, закрепляем сельское население. Что касается развития сельхозкооперации, по проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» области запланировано выделение более 136 млн федеральных средств в течение 6 лет, из них 8,7 млн рублей уже в следующем году. Грантовая поддержка будет предоставляться в рамках реализации Указа Президента РФ № 204, так как развитие сельскохозяйственной кооперации является одним из приоритетов отрасли, – пояснил начальник управления сельского хозяйства правительства области Александр Пащенко.

Отметим, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации – одно из направлений майских указов Президента Владимира Путина в сфере развития малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы. Также глава государства, выступая с Посланием Федеральному Собранию, пояснил, что Россия должна добиться того, чтобы самостоятельно обеспечивать себя продуктами: говядиной, овощами, а для этого необходимо поддерживать отечественных производителей.