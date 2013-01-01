Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ОКТ, 10:49 МСК
USD (ЦБ)    66,1832
EUR (ЦБ)    76,0710

11 ОКТ, 10:49 МСК
USD (ЦБ)    66,1832
EUR (ЦБ)    76,0710

Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы

Окт 11
Еврейская автономная область Дальневосточный федеральный округ
Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы
Курсы бесплатного профильного обучения с бизнес-тренерами для молодых предпринимателей открылись сегодня в областном Центре «Мост» г. Биробиджана. Они продлятся три дня – с 11 по 13 октября. Учеба организована в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель», которая реализуется Федеральным агентством по делам молодежи и Министерством экономического развития Российской Федерации.

- Из почти 600 человек от 14 до 30 лет, подавших заявки на участие в программе на сайте www.molodezh79.ru, по результатам автоматизированного тестирования отобраны 232 человека. Выявлялись предпринимательские качества, мотивационная сфера, начальные знания по ведению бизнеса, стрессоустойчивость и другие параметры. Анкета содержала 120 вопросов, ответы на которые помогли ранжировать участников и выбрать для учебы тех, кто набрал наибольшие баллы. Затем по результатам собеседования были составлены целевые группы. Их три. Программа - одна, она соответствует всем федеральным требованиям. На образовательной сессии молодые люди занимаются с профессиональными бизнес-тренерами из Хабаровска, которые сами являются предпринимателями, - рассказала руководитель Центра «Мост» Наталья Шаталова.

Помимо этого, в рамках федеральной программы также будут подведены итоги регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель», в котором приняли участие молодые люди до 30 лет, проживающие в ЕАО. Победитель по результатам федерального отбора может получить возможность принять участие в финальном этапе конкурса.

- В декабре мы проведем большой итоговый конгресс, где подведем итоги работы за год. В нем примут участие представители действующего крупного бизнеса, которые поделятся своими успешными историями, молодые предприниматели. А также те, кто только зарегистрировался, желает это сделать либо интересуются предпринимательством и участники образовательной программы, получившие сертификаты. Задача – объединить молодежь, которая интересуется этой сферой, дать им новые знания, повысить уровень знаний, квалификацию, - рассказала начальник отдела комитета образования Наталья Сурикова.

Поддержка молодого предпринимательства – важная задача, которую ставит перед регионами руководство страны. Об этом говорил в своем Послании Федеральному Собранию в марте этого года Президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул важность поддержки начинающих предпринимателей, он отметил, что в стране уже «реализуется целый ряд …проектов по поддержке … предпринимателей, новаторов, волонтёров, школьников и студентов. Они уже объединили сотни тысяч молодых людей из всех регионов».

Напомним, в 2017 году в мероприятиях федеральной программы приняли участие более 400 молодых жителей автономии. Две девушки стали победительницами регионального этапа конкурса и открыли свое дело.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Еврейская автономная область:
11 Окт:
10 Окт:
4 Окт:
Дальневосточный федеральный округ:
26 Сен:
26 Сен:
25 Сен:
РОССИЯ:
11 Окт:
11 Окт:
10 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?
Бизнес и психология

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?
Наука и технологии

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?
Экономика

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде
Исследования 1

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?
Интервью и комментарии

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года
Политика

Узнай, страна

Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы

Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы

Предпринимателям рассказали, какие документы необходимо подготовить для экспортного проекта

Предпринимателям рассказали, какие документы необходимо подготовить для экспортного проекта

В ЕАО зарегистрировали тысячного ребенка, родившегося в 2018 году

В ЕАО зарегистрировали тысячного ребенка, родившегося в 2018 году

В Челябинской области готовы выпускать 200 тысяч тонн товарного цинка в год

В Челябинской области готовы выпускать 200 тысяч тонн товарного цинка в год

Новости СМИ

Новости дня

10:37 В окрестностях арсенала, который горел под Черниговом, обнаружили сотни боеприпасов В окрестностях арсенала, который горел под Черниговом, обнаружили сотни боеприпасов
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
10:11 Глава Забайкалья Наталья Жданова подала в отставку Глава Забайкалья Наталья Жданова подала в отставку
09:41 В США зафиксирована вспышка гепатита А В США зафиксирована вспышка гепатита А
09:09 Делегация из США и Израиля тайно посещала Украину Делегация из США и Израиля тайно посещала Украину
08:34 ФИФА и УЕФА взяли под особый контроль дело Кокорина и Мамаева ФИФА и УЕФА взяли под особый контроль дело Кокорина и Мамаева
07:38 Ученые обнаружили антибиотик, способный убивать антибиотикорезистентные бактерии Ученые обнаружили антибиотик, способный убивать антибиотикорезистентные бактерии
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
06:59 Forbes назвал лучших работодателей года Forbes назвал лучших работодателей года

Узнай, страна!

09:13 Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
08:12 Предпринимателям рассказали, какие документы необходимо подготовить для экспортного проекта Предпринимателям рассказали, какие документы необходимо подготовить для экспортного проекта
01:13 В Челябинской области готовы выпускать 200 тысяч тонн товарного цинка в год В Челябинской области готовы выпускать 200 тысяч тонн товарного цинка в год
10 ОКТ, 23:56 В Томской области стартовал форум молодых ученых U-NOVUS-2018 В Томской области стартовал форум молодых ученых U-NOVUS-2018
10 ОКТ, 23:26 В Тюмени открылся 11-й цифровой форум и выставка информационных технологий «Инфотех 2018» В Тюмени открылся 11-й цифровой форум и выставка информационных технологий «Инфотех 2018»
10 ОКТ, 14:46 Агропромышленный комплекс Тамбовской области увеличивает объём экспорта продукции Агропромышленный комплекс Тамбовской области увеличивает объём экспорта продукции
Слабый рубль нужен Набиуллиной, Силуанову и Сечину, но не России, и другие новости понедельника
Слабый рубль нужен Набиуллиной, Силуанову и Сечину, но не России, и другие новости понедельника
05 ОКТ, 11:55 В Курской области насчитывается 3971 географический объект В Курской области насчитывается 3971 географический объект

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter