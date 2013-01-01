Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы

Курсы бесплатного профильного обучения с бизнес-тренерами для молодых предпринимателей открылись сегодня в областном Центре «Мост» г. Биробиджана. Они продлятся три дня – с 11 по 13 октября. Учеба организована в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель», которая реализуется Федеральным агентством по делам молодежи и Министерством экономического развития Российской Федерации.

- Из почти 600 человек от 14 до 30 лет, подавших заявки на участие в программе на сайте www.molodezh79.ru, по результатам автоматизированного тестирования отобраны 232 человека. Выявлялись предпринимательские качества, мотивационная сфера, начальные знания по ведению бизнеса, стрессоустойчивость и другие параметры. Анкета содержала 120 вопросов, ответы на которые помогли ранжировать участников и выбрать для учебы тех, кто набрал наибольшие баллы. Затем по результатам собеседования были составлены целевые группы. Их три. Программа - одна, она соответствует всем федеральным требованиям. На образовательной сессии молодые люди занимаются с профессиональными бизнес-тренерами из Хабаровска, которые сами являются предпринимателями, - рассказала руководитель Центра «Мост» Наталья Шаталова.

Помимо этого, в рамках федеральной программы также будут подведены итоги регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель», в котором приняли участие молодые люди до 30 лет, проживающие в ЕАО. Победитель по результатам федерального отбора может получить возможность принять участие в финальном этапе конкурса.

- В декабре мы проведем большой итоговый конгресс, где подведем итоги работы за год. В нем примут участие представители действующего крупного бизнеса, которые поделятся своими успешными историями, молодые предприниматели. А также те, кто только зарегистрировался, желает это сделать либо интересуются предпринимательством и участники образовательной программы, получившие сертификаты. Задача – объединить молодежь, которая интересуется этой сферой, дать им новые знания, повысить уровень знаний, квалификацию, - рассказала начальник отдела комитета образования Наталья Сурикова.

Поддержка молодого предпринимательства – важная задача, которую ставит перед регионами руководство страны. Об этом говорил в своем Послании Федеральному Собранию в марте этого года Президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул важность поддержки начинающих предпринимателей, он отметил, что в стране уже «реализуется целый ряд …проектов по поддержке … предпринимателей, новаторов, волонтёров, школьников и студентов. Они уже объединили сотни тысяч молодых людей из всех регионов».

Напомним, в 2017 году в мероприятиях федеральной программы приняли участие более 400 молодых жителей автономии. Две девушки стали победительницами регионального этапа конкурса и открыли свое дело.