Аграрии ЕАО смогут приобрести сельскохозяйственную технику с 30-процентной скидкой



Правительство РФ приняло постановление, увеличивающее субсидии и скидки при приобретении дальневосточниками сельхозтехники отечественного производства.

Документ был подготовлен Министерством промышленности и торговли РФ в соответствии с поручением Президента России по итогам заседания президиума Государственного совета 1 февраля 2018 года.

«В первую очередь мы стимулируем покупателей. Для некоторых регионов увеличиваем размер скидки и субсидии при покупке (или заключении договора лизинга) на поставку сельхозтехники. Скидки вырастут с 15 и 20% до 25 и 30%. Эта мера поддержки предназначена для Дальнего Востока, Сибири, Крыма, Калининграда. Доставлять туда машины и оборудование недёшево, поэтому эта мера поможет аграриям в этих регионах лучше, быстрее обновлять технику. Получить эту скидку смогут те, кто подпишет договор до 15 декабря текущего года», – отметил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами 17 сентября.

По словам первого заместителя начальника управления сельского хозяйства правительства области Татьяны Ракитиной, новой возможностью приобрести сельхозтехнику с повышенной скидкой уже заинтересовались более 20 человек, сейчас они занимаются вопросами получения кредитов.

- Данная мера поддержки действует с 2013 года и сельхозтоваропроизводители области стабильно ей пользуются. За это время они на льготных условиях приобрели около 70 единиц техники. В основном это тракторы и комбайны производства Петербургского тракторного завода и группы компаний «Ростсельмаш», – рассказала Татьяна Ракитина.