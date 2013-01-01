5 новых машин скорой медицинской помощи и 2 школьных автобуса поступят в ЕАО в этом году



Автомобили скорой медицинской помощи и школьные автобусы приобретут на средства федерального бюджета согласно Распоряжению Правительства РФ от 5 сентября 2018 года №1856-р. Федеральное финансирование на эти цели выделено. Все автомобили, которые поступят в регионы, российского производства.

Для Еврейской автономной области закупят 5 машин скорой помощи в северном исполнении полукапотной компоновки производства ООО «Автомобильный завод «ГАЗ». 2 школьных автобуса – производства Павловского автобусного завода вместимостью до 24 человек, оба они полноприводные, в северном исполнении.

- Поступление новых машин для станции скорой медицинской помощи – очень радостная новость. Это позволит нам обновить парк почти на 90 процентов. Северное исполнение обеспечит дополнительное утепление салона, что очень актуально для морозных зим Дальнего Востока. Автомобили «ГАЗ» придут полностью оснащенные оборудованием. В каждом установлен аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, электрокардиограф, компрессионный ингалятор и другое оборудование для спасения жизней людей, оказания необходимых реанимационных мероприятий как в дороге, так и по месту оказания помощи, - прокомментировал заместитель председателя правительства области, начальник управления здравоохранения Валерий Жуков.

В прошлом году автомобильный парк областной службы скорой медицинской помощи пополнился 16 новыми машинами. Средства на приобретение машин были выделены из резервного фонда Президента Российской Федерации по распоряжению Правительства РФ. Новые автомобили распределили в районы области и г. Биробиджан.

Как отметила председатель комитета образования Татьяна Пчелкина, 2 новых 24-местных школьных автобуса будут направлены в школы области.

- В 2016 году в автономию поступило 3 новых автобуса, в 2017 – 8. В 2018 будет получено 2 автобуса. Более полутора тысяч детей сегодня подвозятся школьными автобусами по 44 маршрутам, что обеспечивает 100% потребности в перевозке ребят между населенными пунктами - сказала Татьяна Пчелкина.