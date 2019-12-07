В Рязани прошел парад Дедов Морозов

В "Новогодней столице" 2020 года состоялось торжественное открытие новогодних мероприятий, первым из которых стало красочное шествие Дедов Морозов.

В Рязани, которая является "Новогодней столицей" 2020 года, начались праздничные новогодние мероприятия. Их открыло шествие Дедов Морозов, которые съехались в Новогоднюю столицу из всех областей и регионов нашей страны.

Колонна новогодних волшебников состояла из более чем 2000 человек. Новогодний парад стартовал с площади Победы и проследовал до площади Ленина, где состоялась торжественная церемония открытия проекта "Новогодние столицы 2020". В красочном шествии участвовали не только Деды Морозы и Снегурочки. Перед колонной новогодних волшебников шли барабанщицы, а за ними волонтеры с воздушными шарам, символизирующими регионы России, снеговики и персонажи различных сказок, включая и официальные символы Новогодней Рязани, пишет АиФ.

А лучшего Деда Мороза выберут в Ханты-Мансийске во время XIII Всероссийского Съезд Дедов Морозов и Снегурочек!

Подробнее о проекте "Новогодние столицы" читайте в материале Капитала страны "Новогодние столицы России. Как эстафета праздников привлекает туристов в регионы?"