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К новогоднему костру! Лучшего Деда Мороза России выбирают в Югре

6 Декабря 2019 120 0 События и факты
К новогоднему костру! Лучшего Деда Мороза России выбирают в Югре

В Ханты-Мансийске на главной городской площади сегодня открывается XIII всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек. Это единственная в России площадка, где соревнуются лучшие организаторы новогодних праздничных шоу и театрализованных представлений.

Конкурс волшебников

В столицу Югры прибыли Деды Морозы и Снегурочки практически из всех муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа, а также из  Миасса, Оренбурга, Челябинска, Волгограда, Твери, других городов России. Участников, а также многочисленных гостей праздника поприветствовал главный российский Дед Мороз из Великого Устюга, который  напомнил, что чем больше добра  делают  люди, тем больше чудес будет их окружать.

Одним из таких чудес стало «морозное движение», которому уже 19 лет.

В 2001 году все начиналось с регионального конкурса, а с 2007 года Съезд Дедов Морозов и Снегурочек в Ханты-Мансийском автономном  округе  стал всероссийским.

Фестиваль в Югре проводится в форме творческого конкурса специалистов досуговой деятельности. Организаторы, режиссеры и исполнителей новогодних игровых программ и театрализованных представлений представляют свои разработки для детской  и взрослой аудиторий.

Они борются за главный приз – поездку в одну из европейских столиц и за статус лучшего Деда Мороза России.

Новации и традиции

Просмотр  конкурных программ традиционн открыт для всех желающих.

Алексей Михайлец, директор АНО «Творческая Лаборатория «АРТ проект», которое является одним из организаторов съезда, отметил, что конкурсную программу  будет оценивать авторитетное жюри, в которое вошли заслуженные деятели культуры из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, а также самое главное детское жюри из школьников Ханты-Мансийска.

Режиссёр XIII Всероссийского Съезда Дедов Морозов и Снегурочек Леонид Борблик отметил, что с каждым годом программы, которые участники представляют на конкурс, становятся все более яркими, интересными, насыщенными спецэффектами с применением новых технологий.

В прошлом  году XII Съезд Дедов Морозов и Снегурочек открыл цикл  мероприятий программы «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России». В съезде принимало участие почти 150 человек, а в соревнованиях новогодних волшебников и их помощниц участвовала 21 команда из разных  регионов  России, ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году рамках фестиваля, который стал еще более масштабным, пройдут как традиционные, так и новые мероприятия.

Завтра в природном парке «Долина ручьев» пройдет традиционная конкурсно-игровая программа «У костра» с парадом Дедов Морозов и Снегурочек из регионов, в завершение которой Дед Мороз из Великого Устюга зажжет самый большой новогодний костер.

В городском парке вновь состоится появившаяся в прошлом году развлекательная игровая программа «Ай да Валенки!».

Но в этот раз ее дополнят новые конкурсы – скоростной забег Дедов Морозов и скоростное поедание мороженого Снегурочками.

В массовом забеге в валенках смогут поучаствовать все гости  праздника, равно как и угоститься горячим чаем.

Дед Мороз - волонтер

А пока в Югре  продолжается прекрасная традиция Всероссийского съезда Дедов Морозов, В Сочи, похоже, зарождается новая добрая традиция.

В ходе завершившегося вчера Международного  форума волонтеров доброволец, который  представился  как Владимир «Дед Мороз» встретился с президентом России.

Волонтер, который по собственной инициативе каждый год надевает костюм Деда Мороза и приходит с поздравлениями и подарками к тяжело больным детям, поделился своей мечтой с Владимиром  Путиным, который сам снял с «Елки желаний» присланные тяжелобольными  детьми письма и исполнил их мечты.

Глава государства поддержал инициативу организовать в России движение Дедов Морозов таким  образом, чтобы в каждом регионе страны появились добровольцы, которые дарят  праздник  больным детям, одиноким  пожилым людям.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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