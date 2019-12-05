Рязань - новая "Новогодняя столица" России

Федеральный проект "Новогодняя столица" проходит в России с 2012 года. "Новогодними столицами" нашей страны уже были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск и Тула. Теперь пришла очередь Рязани.

В прошедшие выходные в Якутске состоялась торжественная церемония передачи кубка в форме хрустальной снежинки - символа проекта, новой "Новогодней столице". А начиная с 7 декабря в Рязани начнутся праздничные новогодние мероприятия, откроет которые шествие Дедов Морозов по главной улице города.

Подробнее о предстоящем событии и проекте "Новогодняя столица" читайте в материале Капитала страны "Новогодние столицы. Как эстафета праздников привлекает туристов в российские регионы?"