Новогодние столицы. Как эстафета праздников привлекает туристов в российские регионы?

В минувшие выходные в Якутске в присутствии Повелителя Холода Чысхаана с Оймякона и Деда Мороза из Великого Устюга Рязани передали эстафету федерального проекта "Новогодняя столица" и кубок в форме хрустальной снежинки. В предстоящий уик-энд состоится открытие праздничного марафона в столице Рязанской области.

Событийный туризм

Традиционно старт новогодним праздникам в России дается в Якутске в первого декабря на фестивале «Зима начинается с Якутии».

И вот уже семь лет один из региональных центров страны становится новогодней столицей России.

Проект "Новогодняя столица" реализуется Министерством культуры России уже седьмой год, работая на развитие событийного туризма в стране и увеличение туристического потока в разные города и регионы страны.

"Раньше события не играли такой роли с точки зрения выбора туриста: ехать - не ехать, рискнуть - не рискнуть, но в наше время фактор события - один из определяющих. Время спрессовано, сжато, люди хотят максимально насытить отпуск, каникулы, и в единицу времени получить максимум впечатлений, " - подчеркивает заместитель министра культуры России Алла Манилова.

Идея каждый год выбирать новогоднюю столицу России родилась в 2012 году в Минкульте РФ и сразу была поддержана регионами.

При рассмотрении заявок субъектов федерации учитывается их готовность софинансировать мероприятия с Министерством культуры, а также качество подготовки программы праздничных мероприятий.

Мероприятия должны проходить в течение одного - полутора месяцев не только в самой "Новогодней столице", но и во всех населенных пунктах региона, в том числе отдаленных и малочисленных.

Эксперты считают, что импульсом, который способен повлиять на выбор туриста, может стать уникальность предложения по принципу "только здесь и только сейчас", а также интерактивность мероприятий, возможность не только смотреть, но и участвовать.

Эстафера городов

Первой «Новогодней столицей» была Казань, затем эстафету подхватила Вологда, за ней Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, а вот теперь – Рязань.

По словам Аллы Маниловой, "Новогодняя столица" - это праздник единения людей разных профессий, возрастов, вероисповеданий, социальных слоев. Он приносит не только радость людям, но пользу российским регионам - позволяет "раскрутить" новые туристские направления, привлечь инвесторов в создание новых объектов показа, в реализацию новых проектов фестивалей, выставок, конкурсов.

И опыт городов, которые уже побывали «новогодними столицами», это подтверждает.

В 2013 году новогодней столицей была Вологда. В регион, который за месяц провел более 70 мероприятий в музеях, театрах, культурных и спортивных центрах, на улицах и площадях, впервые приехало сразу более 130 тысяч туристов. Пришлось даже выделять дополнительные вагоны к поездам, следующим в Вологду.

После "Новогодней столицы" инвесторы начали строить отели в регионе.

А руководство области сформировало новую традицию - с 2014 года здесь ежегодно проводят праздник "Вологда - новогодняя столица Русского Севера".

Количество туристов, желающих побывать в Вологде в период новогодних и рождественских праздников, быстро перевалило за 200 тысяч и продолжает расти.

В канун 2016-го новогодней столицей России был город Сортавала в Карелии. И он не смог вместить всех желающих посетить праздничные мероприятия - туристы селились в приграничных регионах Карелии и Ленинградской области, а некоторые - даже в Финляндии.

После этого гораздо быстрее пошло создание новой туристской инфраструктуры в Сортавале и в целом в Приладожье.

Инвесторы начали понимать, что вложения в туризм выгодны, даже если это не морские курорты и не столицы. А власти пытаются создать для них необходимые стимулы. Так, при поддержке полпредства президента в Северо-Западном федеральном округе реализуется проект "Серебряное ожерелье".

Новогодняя столица Рязань

Рязань, которая выиграла право стать «Новогодней столицей России-2020» тоже рассчитывает на увеличение туристского потока. Здесь есть что показать и чем удивить дорогих гостей.

Инфраструктура культурных учреждений и обустроенных площадок для проведения массовых мероприятий в самой Рязани и городах области уже имеется.

А умение организовать эти самые массовые мероприятия, причем до полутора сотен за новогодние каникулы, местные власти не раз подтверждали.

Ежегодно в декабре в Рязани проводят торжественное шествие героев сказок, Дедов Морозов и Снегурочек, на территории Лесопарка открывается фантастический аттракцион «Новогодняя деревня», а в Соборном парке проводятся ярмарки и катания на лошадях.

Рождество тут можно встретить в одном из самых древних храмов России – Церкви Спаса на Яру.

И собственный Кремль в Рязани имеется, путь без курантов, но с дворцом князя Олега, двумя соборами, старинными гостиницами для знати. Взрослые могут в рязанском Художественном музее увидеть подлинники картин известных русских художников и иностранных живописцев, а дети – сходить в Музей леденца и поучаствовать в квестах.

Есть все необходимое и для любителей активного отдыха – в трех рязанских дворцах спорта можно покататься на крытых катках, а взагородном комплексе «Семено-Оленинском» - на лыжах, сноубордах и даже в собачьих упряжках.

И всем этим рязанцы готовы поделиться с многочисленными гостями. Мероприятия «Новогодней столицы России» стартуют в Рязани 7 декабря шествием Дедов Морозов, которое пройдет по главной улице города.