Мировые эксперты обсудят применение цифровых технологий в недвижимости

На 70-й Всемирный Конгресс профессионалов рынка недвижимости, который пройдет в Москве с 27 по 31 мая, соберутся крупнейшие представители международного экспертного сообщества из более чем 50 стран, таких как Греция, Япония, Чехия, США, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Бразилия и т.д.

В ходе мероприятия, основной темой которого станет "Цифровая эра в недвижимости", специалисты обсудят важнейшие вопросы цифровизации отрасли и новые возможности коммуникации и повышения благосостояния бизнес-сообщества, с учетом внедрения цифровых технологий. Будут раскрыты вопросы мировой интеграции в строительстве, архитектуре, комплексном развитии территорий и реновации. Эксперты обменяются опытом в применении передовых цифровых технологий, а также рассмотрят открывающиеся перспективы и новые инвестиционные возможности в сфере недвижимости.

Мероприятие состоится в Центре Международной Торговли, а организаторами мероприятия выступят Международная Федерация профессионалов рынка недвижимости (International Real Estate Federation) FIABCI-Global, Министерство строительства и ЖКХ РФ и Торгово-промышленная палата России, при непосредственном участии Правительства России и Правительства Москвы.