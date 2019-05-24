Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев

Специалисты Всемирного банка просчитали потенциал экономического роста Украины. Так, согласно полученным данным, хотя экономика Украины восстанавливается, но темпы роста слишком низкие для того, чтобы обеспечить гражданам страны средний доход жителей европейских стран. В настоящий момент Украина находится на уровне таких стран, как Молдавия, Армения и Грузия, но для того, чтобы достичь уровня жизни поляков, стране понадобится порядка 50 лет, пишет РБК.