Квадратный метр в цифре. Как в России внедряют цифровые технологии в строительстве?

В строительной отрасли России с начала этого года происходят действительно революционные изменения - самая консервативная сфера экономики переходит в «цифру». Минстрой России в этом году начал работы по цифровизации Градостроительного кодекса, чтобы в дальнейшем в электронном виде можно было получать весь комплекс госуслуг в строительстве, а затем - вести «в цифре» весь жизненный цикл строительных объектов.

Цифровая трансформация

По словам главы Минстроя России Владимира Якушева полная цифровая трансформация строительной отрасли должна произойти к 2024 году. Единая цифровая платформа, объединяющая все информационные системы, создается в рамках федерального проекта "Цифровое строительство". Этот проект сформирован во исполнение поручения президента "О модернизации строительной отрасли и повышении качества строительства".

При переходе на цифровое строительство предполагается автоматизация процедур на всем жизненном цикле объектов и ожидается снижение затрат и времени на 20-30% на возведение объектов за счет бюджетов всех уровней.

В Минстрое отмечают, что предстоит перевести в цифровой формат фонд нормативно-технической документации в области строительства, перейти на автоматизированную проверку информационной модели объекта капстроительства, внедрить единую систему классификации строительной информации, чтобы привести нормативно-техническую документацию в соответствие с международным и российским законодательством.

Электронные площадки

За цифровизацией строительного сектора России последует сокращение сроков проведения всех процедур. В трех субъектах РФ проходит эксперимент по переводу в цифровой формат услуг по подключению к сетям водоснабжения, водоотведения, электрическим сетям, газу, теплу.

«Реформу проводили в двух городах – это Москва и Петербург. И абсолютно все строительные процедуры в обоих этих субъектах полностью переведены на сегодняшний день в «цифру». За счет этого нам удалось сократить срок получения разрешительной документации на ведение строительства. Сейчас это в пределах семи рабочих дней», — подчеркнула заместитель министра строительства и ЖКХ Наталья Антипина,

В ближайшее время планируется перейти на электронный документооборот в полном объеме и распространить эту практику на остальные регионы России.

Наталья Антипина сообщила о предстоящем переводе в цифровой формат работы 12-ти федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, на единый стандарт перейдет предоставление гражданам муниципальных и государственных услуг.

С развитием электронных площадок уменьшаются количество и сроки административных процедур. Так, в этом году должны существенно сократиться сроки выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, а также на согласование градостроительного плана земельного участка.

Исчерпывающий список процедур в сфере строительства жилья сократился в прошлом году сразу на 40 процедур, а произошло это преимущественно благодаря оптимизации процедур подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. В этом перечне значатся сейчас 96 процедур, тогда как в 2013-м их было 256.

Аналогичная работа по исключению лишних процедур, сегодня активно проводится и в других строительных сферах.

Перспективы в цифре

В мировой экономике строительство – одна из самых крупных и самых консервативных отраслей.

Доля строительства в ВВП России оставляет около 5% и по этому показателю наша страна находится на одном уровне со Швейцарией (5,3%), Германией (4,9%), Италией (4,7%). В целом для стран с развитой экономикой этот показатель меняется от 7% (Польша, Финляндия) до 2,5% (Ирландия).

По данным McKinsey и CB INSIGHT, по уровню цифровизации строительная отрасль занимает одно из последних мест в мире, уступая только сельскому хозяйству. Цифровизация может стать одним из важных конкурентных преимуществ, мощным источником роста в строительной сфере.

Эксперты выделяют несколько перспективных направлений развития цифровизации в строительной отрасли: визуализацию, автоматизацию управления бизнесом, применение робототехники и 3D-печати.

Уже сегодня использование 3-D очков, дополненной реальности позволяет увидеть планируемые проекты, обеспечивает эффективное продвижение. В дальнейшем в мире и в России техника визуализации будет совершенствоваться и более широко применяться на всех уровнях – от строительной выставки до офиса продаж. Для малого бизнеса открываются хорошие перспективы в разработке соответствующего программного обеспечения.

Автоматизация управления бизнесом обеспечивает централизованный контроль закупок и расходования материалов, использования строительной техники, рабочего времени. Одна из инновационных разработок в этой сфере – специальные браслеты для строительных рабочих, отслеживающие их перемещения, загруженность, состояние здоровья.

Роботы-демолишеры уже применяются для работ по сносу зданий в условиях, представляющих опасность для человека. Развитие технологий машинного зрения, различных сенсоров, систем искусственного интеллекта дает возможность для создания строительных ко-ботов – роботов, способных работать вместе с человеком. Планируется запустить на рынок широкий спектр роботизированной строительной техники. Дроны могут использоваться как эффективный инструмент контроля за ходом строительных работ.

Сегодня строительная отрасль находится в поиске экономически эффективного использования 3D-печати. Уже существуют «принтеры» на базе грузового автомобиля, позволяющие «печатать» здания из кирпича, а также решения по печати из бетона. Разрабатываются другие технологические решения для применения в малоэтажном строительстве.

Все эти цифровые технологии создают «окно возможностей» для компаний малого и среднего бизнеса, инновационных стартапов. Обеспечивая спрос на высокотехнологичные цифровые услуги, крупные строительные компании могут стать точками роста для малого и среднего бизнеса. А приобретение цифровых компетенций в строительстве в ближайшей перспективе может стать одним из главных конкурентных преимуществ этой отрасли.

Опыт цифровизации

С российским и зарубежным опытом внедрения цифровых технологий смогут ознакомиться участники 70-го Всемирного Конгресса профессионалов рынка недвижимости, который пройдет в Москве, в «Центре Международной Торговли» 27-31 мая 2019 года.

Главной темой этого конгресса, который в этом году соберет в Москве участников рынка из 50-ти стран мира,представит инвестиционные возможности России, станет «Цифровая эра в недвижимости».

В рамках его деловой программы будут обсуждаться вопросы внедрения цифровых технологий, повышения доступности жилья комфортности городской среды, увеличения объёмов жилищного строительства и выполнения других задач, поставленных в указах Президента России.

Юбилейный конгресс проводится при поддержке Правительства России, Правительства Москвы и Торгово-Промышленной Палаты России, а председателем оргкомитета является министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.