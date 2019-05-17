Умные города. Как в России реализуют проект цифровизации городского хозяйства?

Минстрой России будет учитывать показатель индекса качества городской среды, определяя размер субсидии регионам на формирование комфортной городской среды. Об этом сообщили на пресс-конференции в ТАСС, которая прошла на этой неделе. В рамках этого федерального проекта реализуется «цифровой» проект «Умный город», пилотными участниками которого стали два десятка городов в разных регионах России.

Основные параметры

Проект цифровизации городского хозяйства «Умный город» Минстроя России стартовал в прошлом году. Он реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и нацпрограммы «Цифровая экономика». Суть в том, что за счет внедрения инновационных цифровых и инженерных решений увеличится эффективность управления городским хозяйством, а российские города станут более комфортными для жизни. При использовании «умных решений» в разных сферах городской жизни повышается уровень безопасности, снижаются расходы на управление и ЖКХ, улучшается экология и транспортная доступность, города становятся привлекательными для инвесторов.

Глава Минстроя Владимир Якушев в начале этого года своим приказом утвердил паспорт проекта «Умный город» с объемом финансирования в 13 млрд руб. до конца 2024 года. На некоторые мероприятия по цифровизации городского хозяйства можно будет направлять средства федеральной субсидии, предоставляемой на формирование комфортной городской среды

«Умный город» реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», эти направления неразрывно связаны друг с другом, так как повышение качества и развитие городской среды требуют самых эффективных решений, которые позволяют экономить время и средства, давать совершенно новый уровень комфорта жителям. Уже сейчас присутствие «умных» решений в городской среде и жилищной застройке существенно влияет на выбор места для проживания», - отметил замминистра Максим Егоров.

Повышать эффективность управления городской инфраструктурой будут за счет внедрения современных цифровых и инженерных решений, отметили в Минстрое. В соответствии с результатами исследования McKinsey, внедрение технологий smart cities дает прибавку 10-30% к разным параметрам качества жизни в городе.

Самые умные

В утвержденный в 2018 году список пилотных городов для реализации проекта «Умный город» попали 18 городов из 15 регионов - как «миллионники», так и города с населением менее 100 тыс. человек. В перечень вошли Воронеж, Екатеринбург, Новоуральск, Новосибирск, Уфа, Пермь, Великий Новгород, Евпатория, Ижевск, Глазов и Сарапул, Тольятти, Саров, Елабуга, Котовск, Магас, Сатка, Сосновый бор.

В апреле этого года во время Ялтинского международного экономического форума между Минстроем России, правительством Республики Крым и администрациями городов Ялта, Керчь и Севастополь были подписаны соглашения о включении их в число участников проекта цифровизации городского хозяйства. Эти города берут на себя обязательства по внедрению большего количества решений, чем обусловлено стандартом «Умного города». Так, в Ялте планируется внедрение системы учета земельных участков, выдачи разрешений и учета нестационарных торговых объектов, а также единого мобильного приложения «Ялта-транспорт». В Керчи будут создавать интеллектуальную транспортную систему и внедрять электронную карту жителя и гостя. А в Севастополе займутся цифровизацией образования и медицины.

Стандарты цифровизации

Стандарт «Умного города» в России был утвержден в 2019 году. Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев отметил, что участвующие в программе города к 2024 году должны перевести на цифру административное управление, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортную систему, систему безопасности и другие сферы.

Уже в этом году планируется внедрить цифровые платформы вовлечения граждан в городские процессы. Доля многоквартирных домов с «умными» счетчиками к 2024 году должна достичь 80%. С помощью развития цифровых технологий через шесть лет 60% жителей городов старше 14 лет смогут участвовать в принятии решений по вопросам городского развития. В целом около 50 млн человек к 2024 году должны будут проживать в «умных» городах».

Технологии внедрения

Минстрой создал Национальный центр компетенций по проекту «Умный город». По словам замглавы министерства Андрея Чибиса, новая структура будет заниматься разработкой и внедрением технологий, направленных на повышение уровня цифровизации городского хозяйства, оказывать техническую поддержку регионам и муниципалитетам.

«Центр должен стать площадкой, на которой будет идти основная работа по «сшиванию» и синхронизации практической работы, консолидация запросов и предложений регионов и участников рынка, анализ типичных проблем и выработка решений. Мы ожидаем, что он станет основным центром экспертизы по проекту», — сказал Андрей Чибис.

Новая структура создана при поддержке госкорпораций «Росатом» и «Ростех», а также ПАО «Ростелеком».

«Для успешного развития «умных городов» необходима эффективная финансовая модель, учитывающая интересы субъектов РФ и инвесторов. Оптимальным механизмом может стать концессия, когда основная нагрузка на старте проекта ложится не на бюджет региона, а на инвестора. Риски инвестора частично могут быть закрыты за счет субсидирования процентной ставки в финансирующем банке, например ВЭБ. При этом территории уже в короткой перспективе получают очевидные эффекты», — отметил директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко.

Обмен опытом

«Цифровая эра в недвижимости» станет главной темой 70-го Всемирного Конгресса профессионалов рынка недвижимости, который пройдет в Москве, в «Центре Международной Торговли» 27-31 мая 2019 года.

Зал заседаний 70-го Всемирного Конгресса профессионалов рынка недвижимости / © КАПИТАЛ СТРАНЫ (фото: Дмитрий Исайкин), 2019

В этом году конгресс соберет в Москве участников из 50-ти стран мира и представит опыт и инвестиционные возможности России в строительстве, комплексном развитии территорий, реновации. В рамках его деловой программы будут обсуждаться вопросы внедрения цифровых технологий, повышения доступности жилья комфортности городской среды, увеличения объёмов жилищного строительства и выполнения других задач, поставленных в указах Президента России. Российские участники смогут ознакомиться с зарубежным опытом внедрения цифровых технологий, в том числе создания «умных городов».

Юбилейный конгресс проводится при поддержке Правительства России, Правительства Москвы и Торгово-Промышленной Палаты России, а председателем оргкомитета является министр строительства и ЖКХ РФ В.В. Якушев.

На состоявшемся на этой неделе заседании оргкомитета было отмечено, что ежегодный конгресс Международной Федерации профессионалов рынка недвижимости (International Real Estate Federation (FIABCI) - одно из важнейших событий в мировой строительной индустрии. Здесь тиражируются лучшие международные практики, устанавливаются прямые партнерские связи регионов и российских компаний с зарубежными инвесторами.

Папсуева Елена Викторовна – представитель FIABCI-Global. / © КАПИТАЛ СТРАНЫ (фото: Дмитрий Исайкин), 2019