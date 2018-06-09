В США создали мощнейший суперкомпьютер, Путин приготовил китайскую еду и другие новости субботы

Министерство обороны РФ подготовило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Изменение ждет положение о призыве. Нововведения могут вступить в силу уже в июле этого года. Те, кому по состоянию здоровья отказали в прохождении военной службы, смогут сделать это, обратившись в военкомат и пройдя повторное медицинское освидетельствование. Нужно это главным образам тем, кто хочет служить или работать на госслужбе. Например – в милиции.

Вчера Дональд Трамп предложил пригласить Россию на саммит G7. Однако инициатива Трампа не нашла поддержки других участников «Большой семерки». Их мнение выразила Ангела Меркель, которая заявила, что возращение России возможно только после достижения существенного прогресса в решении украинской проблемы.

В США создан самый мощный в мире суперкомпьютер «Summit Review». Его производительность, по сведениям «РИА Новости», – 200 петафлопс или 200 миллионов миллиардов операций в секунду. Это более чем в два раза больше, чем производительность предыдущего лидера – китайского «Sunway TaihuLight».

Владимир Путин примет сегодня участие в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). А вчера вечером российский президент вместе с китайским руководителем Си Цзиньпином на скоростном поезде отправились из Пекина в Тяньзин, где приготовили местные деликатесы и продегустировали их.

В Киеве наступило настоящее лето. Воздух прогрелся до +27 градусов. При этом никаких осадков в регионе в ближайшее время не ожидается. Явно перегревшиеся головы в Украине заговорили о российском климатическом оружии, пишет портал 360tv.ru. По мнению синоптика Натальи Диденко для подобных заявлений нет никаких оснований. Заметим, что климатического оружия в природе не существует.