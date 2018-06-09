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ИЗМИР

На первый – второй рассчитайся! Как в России изменятся правила призыва в армию

9 Июня 2018 1024 0 Тренды События и факты
На первый – второй рассчитайся! Как в России изменятся правила призыва в армию

В России планируют внести изменения в правила призыва на срочную службу. Министерство обороны разработало три основных поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе»: поделить новобранцев на две категории, зачесть в срок службы время пребывания на сборном пункте, а также разрешить добровольные повторные медкомиссии.

Новобранцы по категориям

К первой категории новобранцев будут относиться призывники, у которых нет воинских званий и те, кто находится в запасе (в частности, те же «вчерашние» школьники). Во вторую категорию будут входить те, кто не в запасе и имеет воинское звание. В первом случае срок службы будет отсчитываться со дня присвоения звания, во втором — со дня приказа о направлении в войсковую часть.

Как пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны, подобное деление призывников позволит скорректировать официальный момент начала отсчета срока службы, которое позволит засчитывать в срок службы призывника время пребывания на сборном пункте. Глава рабочей группы по вопросам защиты прав военнослужащих президентского совета по правам человека Сергей Кривенко поясняет, что речь может идти о трех-четырех днях.

Категория призывников, которые не числятся в запасе, но имеют воинские звания – новая. Она была введена в начале 2018 года, после того как в силу вступили поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Речь идет о тех, кому раньше при прохождении военно-медицинской комиссии присвоили статус «ограниченно годен» и зачислили в запас в звании «рядовой».

Новые поправки дадут им право в добровольном порядке пройти освидетельствование еще раз. Если их признают годными к службе, то они могут быть направлены в армию. Кривенко поясняет, что это изменение даст возможность пройти службу в армии тем, у кого было такое желание, но кого ранее «отсеяли» медики. Подобное нововведение может стать актуальным для тех, кто имеет желание работать в силовых структурах либо на государственной службе.

Повторные медкомиссии

Каждый год от военной службы из-за состояния здоровья приходится освобождать примерно 30% призывников. Как считает Кривенко, возможность пройти еще раз медицинское освидетельствование имеет большое значение для абитуриентов военных вузов, которых часто «отсеивают» на медкомиссиях при военкоматах. Кроме этого, есть немало людей призывного возраста, кто хочет пройти службу в армии, чтобы в дальнейшем работать на гражданской госслужбе, например, в полиции либо других силовых структурах. Отмечается, что подобная возможность особенно актуальна для регионов.

Вместе с этим, как сообщил в беседе с «Известиями» учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев, сегодня оспорить ошибочное решение, вынесенное медицинской комиссией практически невозможно, а повторное освидетельствование можно пройти только по решению военкома. В этом плане новые правила должны изменить ситуацию.

Благодаря поправкам пройти комиссию еще раз смогут призывники в возрасте от 18 до 27 лет. В проекте постановления правительства эта процедура описана более подробно: сначала нужно будет написать заявление в военкомат, сообщив о своем желании служить. После этого военкомат отправит призывника на переосвидетельствование в муниципальное либо государственное медучреждение. Отмечается, что более «подробный осмотр» разрешено проводить не только в амбулаторных, но и в стационарных условиях.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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