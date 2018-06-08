Хоккей, железная дорога и Корейский полуостров. Зачем Путин едет в Китай

8 июня президент России Владимир Путин отправляется с трехдневным государственным визитом в Китай. Он прибудет в Пекин, а 9 и 10 числа станет участником саммита ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в городе Циндао. По информации кремлевской пресс-службы, во время переговоров с Си Цзиньпином планируется обсудить целый комплекс вопросов, связанных с российско-китайским партнерством. Последний раз Путин и Си Цзиньпин встречались в сентябре 2017 года.

Особые отношения

Поездка Путина в Китай носит статус государственного визита, что говорит об особом характере отношений между двумя странами. Как ранее заявлял помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, стратегическое взаимодействие с Китаем является одним из главных приоритетов внешней политики России. «Отношения достигли достаточно высокого уровня и в какой-то степени служат образцом того, как может и должен строиться межгосударственный диалог между двумя крупными государствами», – отметил Ушаков.

Что кается самого Путина, то, в интервью для Медиакорпорации Китая он отметил, что отношения России и Китая можно охарактеризовать как здание, которое «с каждым годом приобретает все новые и новые краски, все новые и новые этажи, оно растет все выше и выше, становится все крепче и крепче».

О том, что отношения между лидерами стран сложились вполне дружеские, говорит и тот факт, что только в прошлом году Путин и Си Цзиньпин встречались пять раз. В общей сложности встреч было 25. А недавно Путин рассказывал о том, что Си Цзиньпин – это единственный из мировых лидеров, с кем он отмечал свой день рождения. «У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег», – подчеркнул Путин.

Повестка дня

Как рассказал Ушаков, после того, как состоится официальная часть встречи, в графике визита стоит поездка Путина и Си Цзиньпина на скоростном поезде. На нем лидеры отправятся в Тяньцзинь, где посетят хоккейный матч юниорских клубных команд России и Китая. Известны подробности матча: Россию в нем будут представлять юные хоккеисты из Башкирии в возрасте 13-15 лет. Эту небольшую поездку можно назвать вполне символичной, поскольку Россия помогает Китаю развивать этот спорт. К тому же, в 2022 году Пекин принимает зимние Олимпийские игры.

Плюс ко всему, сам факт путешествия на поезде тоже символичен: РФ и КНР ведут диалог по поводу проекта, связанного со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью. Во время «Прямой линии» президент России отметил, что стороны найдут положительное решение этого вопроса, что, безусловно, будет способствовать укреплению взаимоотношений России и Китая.

Затем Путин и Си Цзиньпин вернутся в Пекин, где продолжат общение в формате обеда в узком составе «для проговора особо чувствительных вопросов». Судя по всему, речь идет и о вопросах международной повестки. Так, лидеры стран обменяются мнениями по ситуации на Корейском полуострове, сирийской проблематике, а также по вопросам развития Азиатско-Тихоокеанского региона.

Перспективный ШОС

Кроме встречи с Си Цзиньпином, еще одной целью поездки является участие Путина в саммите ШОС. Как считают аналитики, не исключено, что мероприятие будет проходить в «несколько ином ключе», в сравнении с тем, как это было раньше. Как минимум потому, что состав ШОС изменился: к нему примкнули Индия и Пакистан.

Не стоит забывать и о так называемом «американском факторе», который на сегодняшний день выглядит совсем иначе, чем это было во времена Барака Обамы. По словам председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, вопрос состоит не в том, у кого в ШОС более сильные или слабые позиции, а в том, какую именно функцию ШОС будет выполнять.

«Пока что, несмотря на то, что ШОС успешно расширяется, роль, которую она будет играть в мире, пока по-прежнему достаточно туманна. Все за нее держатся как за потенциально очень мощную структуру, но в каком разрезе она будет очень мощной, никто еще четко не сформулировал», – цитирует BFM аналитика.

Как напоминает эксперт, еще два-три года назад про Шанхайскую организацию говорили в достаточно уничижительном тоне. Однако на данный момент все обстоит иначе. «Сейчас мы видим, что интерес растет, и, прежде всего, это, конечно, связано с вообще активизацией всей политической ситуации вокруг Восточной Азии, Южной Азии, американской инициативой Индо-Пацифики, которая, совершенно очевидно, направлена против Китая. Все это толкает крупнейшие континентальные державы Евразии, Китай и Россию к тому, чтобы сформулировать альтернативу, и ШОС здесь, конечно, организация наиболее перспективная», – резюмирует Лукьянов.