Скандал с премьером Канады, «учительница» Мэй и договор без Трампа. Почему для G7 канадский саммит может стать последним?

8-9 июня в курортном городке Ла Мальбе (канадская провинция Квебек) проходит саммит лидеров «Большой семерки» (G7). Если раньше это объединение стран, которое Россия покинула весной 2014 года (тогда еще «Большая восьмерка»), отличалось единым мнением и взглядами на ряд вопросов, то сейчас среди лидеров наблюдаются разногласия и антипатии, из-за которых отменяются даже личные встречи. Более того, как считают эксперты, этот саммит может стать наиболее драматичным за всю историю клуба крупнейших экономик, прекратив свое существование.

«Большая шестерка» и США

Формально Канада, США, Япония, Великобритания, Италия, Франция и Германия планируют обсудить ряд самых разных вопросов, не только экономического и политического, но социального и экологического характера. Так, в повестке дня стоит тема борьбы с гендерным неравенством и климатические проблемы. Однако, как считают представители политических кругов и экономисты, сквозной темой станут пошлины США на импорт стали и алюминия, а также выход США из ядерной сделки с Ираном.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мейр отметил, что, по сути, в Квебеке состоится встреча «Большой шестерки» и США, которые единолично решили выступить против всех. Эгоистичные решения Трампа привели к тому, что в данный момент Вашингтон находится в остром конфликте со всеми своими союзниками. «Наша цель состоит в том, чтобы вернуть американским властям здравый смысл и разум», – подчеркнул Ле Мейр.

Сосиска и Белый дом

Как отмечают СМИ, Трамп еще больше накалил обстановку перед саммитом, неудачно пообщавшись по телефону с президентом Франции и премьер-министром Канады. По словам источника телеканала CNN в Белом доме, переговоры Трампа и Макрона оказались «ужасными, просто плохими». Сам Макрон заявил, что беседу с Трампом можно было сравнить с содержимым сосиски: «Как говорил Бисмарк, если бы мы рассказали людям, из чего делаются сосиски, они вряд ли стали бы их есть».

Диалог Трампа с канадским премьер-министром Джастином Трюдо вообще привел к большому скандалу. После того как канадец сообщил о своем недовольстве по поводу пошлин США на сталь, президент США решил напомнить ему о событиях, которые произошли 200 лет назад. «Разве не вы, парни, сожгли Белый дом?» – задался вопросом Трамп, имея в виду эпизод англо-американской войны 1812-1815 годов (в этот период Канада являлась британской колонией, а британцы захватили Вашингтон).

Соглашение без Трампа

Соглашение, по итогам саммита G7 его участники могут подписать без участия США. Об этом в своем Twitter сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, шесть стран и без США имеют особую значимость для мировой экономики. «Президент США, возможно, не против изоляции – и мы также не против того, чтобы подписать соглашение шести стран», – отметил Макрон. Добавив, что эти шесть государств «представляют ценности, они сообща представляют рынок с весомой историей, который являет собой настоящую международную силу».

Также, как ранее сообщали СМИ, президент Франции заявил о том, что ведущие мировые державы не допустят ситуации с единоличной гегемонией какой-либо страны в мировой экономике. «Шесть стран G7 без Соединенных Штатов совместно представляют собой больший рынок, чем рынок США. Мировой гегемонии не будет, если мы знаем, как организоваться. И мы не хотим, чтобы она была», – подчеркнул Макрон.

«Учительница» из Британии

Разошелся Трамп и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Он отменил встречу с ней в рамках саммита «Большой семерки». Как сообщают западные СМИ, все дело в неприязненном личном отношении президента США к британскому премьеру. По словам собеседников, близких к окружению главы США, Трамп устал от «учительского» тона Терезы Мэй. «Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях», – сообщил источник, который был на встречах двух лидеров.

Кроме этого, как пишут издания, Трамп разозлился от манеры беседы Мэй в ходе их телефонного общения: вместо общего обсуждения вопросов премьер сразу решила обсудить политические детали. Президент США раздражается от того, что со стороны премьера Британии очень часто звучат просьбы, которые похожи на «стремление получить выгоду от отношений с США».

Трамп вспомнил о России

В результате усугубившихся разногласий Дональд Трамп решил уехать с саммита за день до его окончания. Вместо обсуждения проблем со своими коллегами по «Большой семерке» он встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. По информации CNN, перед поездкой на саммит Трамп интересовался у своих помощников, нельзя ли его пропустить, и зачем он вообще нужен. Поехать ему пришлось потому, что его отсутствие могли воспринять, как попытку уклониться от разговора после введения пошлин.

На пресс-конференции перед отлетом в Сингапур Трамп призвал вернуть формат «Большой восьмерки» и присоединить Россию к переговорам. «Нравится вам или нет – и это может быть политически некорректно говорить – но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров», – сказал Трамп. В этом он разошелся с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая ранее заявила, что возвращать Россию не стоит, поскольку у «Большой семерки» и России разные ценности.