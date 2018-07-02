В России вступил в силу «пакет Яровой», Трамп готовится выйти из ВТО и другие новости понедельника

Владимир Путин поздравил российскую сборную с победой над Испанией. Наша команда вышла в четвертьфинал, где сыграет со сборной Хорватии.

Администрация Дональда Трампа готовит законопроект, позволяющий США отказаться от выполнения основных принципов Всемирной торговой организации. Он позволит президенту США утверждать пошлины на импортные товары без одобрения Конгресса.

Пакет антитеррористических законов (так называемый «пакет Яровой»), вступил в силу с 1 июля. Согласно ему, операторы связи и интернет компании должны хранить данные о разговорах и переписки своих клиентов в течение 6 месяцев. Требования к «средствам накопления информации» еще не опубликованы, пишет агентство «Прайм». Операторы связи оценивают свои затраты на реализацию требований «пакета Яровой» в десятки миллиардов рублей в ближайшие пять лет. Это может привести к увеличению всех тарифов.

Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности, встретился в Москве с Владимиром Путиным. Встреча проходила в рамках подготовки переговоров Путина и Трампа в Хельсинки. Болтон заявил, что президенты хотели бы поговорить один на один, обсудив различные вопросы мировой политики. Но прорыва призвал не ждать.

Сотрудникам космодрома Байконур запретили пользоваться в рабочее время пользоваться соцсетями. Это сделано с целью предотвращения утечек информации. Для служебной переписки будет использоваться только корпоративный сервис электронной почты, передает «РИА Новости».