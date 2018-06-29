Сделка по Сирии или пиар? Чего ждать от встречи Путина и Трампа

Определены дата и место встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. «Встреча лета» состоится в Хельсинки 16 июля. В преддверии саммита стороны делают различные заявления, а эксперты дают прогнозы, насколько встреча Путина и Трампа может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в противостоянии России и Запада.

Ожидания Трампа

Президент США ожидает, что предстоящая встреча с российским лидером будет способствовать снижению напряженности в отношениях между странами. С таким заявлением на днях выступила официальный представитель Белого дома Линдси Уолтерс. На сайте администрации США содержится подробная расшифровка встречи.

По словам Уолтерс, переговоры в Хельсинки будут проводиться в интересах нацбезопасности США. «Президент Трамп и президент Путин встретятся […], чтобы обсудить американо-российские отношения и ряд вопросов национальной безопасности. Президент проводит эту встречу в интересах национальной безопасности Америки, чтобы определить, готова ли Россия к прогрессу в наших отношениях», – подчеркнула представитель Белого дома.

Затем Уолтерс добавила: «Президент надеется, что эта встреча поможет снизить напряженность и приведет к конструктивному взаимодействию, которое улучшит мир и безопасность во всем мире». На вопрос, планирует ли Трамп во время встречи с Путиным потребовать от него вернуть Крымский полуостров Украине, Уолтерс отказалась отвечать. «Я не собираюсь предвосхищать то, что президент намерен сказать на переговорах с Путиным», – сказала официальный представитель.

Сделка по Сирии

Тем не менее ряд СМИ уже предположил, о чем могут говорить президенты. Так, CNN, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Трамп планирует обсудить с Путиным в Хельсинки вывод войск США из Сирии. Как отмечает телеканал, Трамп готов к тому, чтобы вывести национальные войска и проамериканские объединения из юго-западной Сирии. Однако это может произойти только при одном условии: если Россия закроет Ирану доступ к обозначенным районам.

Дональд Трамп считает, что военные США должны как можно скорее покинуть сирийскую территорию, и по этой причине он «готов отдать» юго-запад Сирии под контроль правительственных войск САР.

Трамп уже давно хочет вывести американские войска из Сирии. Так, во время своего выступления в Ричфилде, штат Огайо, 30 марта он заявил: «Мы надавали по шее ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ). Мы уйдем из Сирии, вероятно, очень скоро». Добавив, что это произойдет после того, как ИГ «будет полностью разбито».

Прогнозы экспертов

Ряд экспертов считают, что встречу Путина и Трампа не стоит называть «позитивной». В числе возможных тем переговоров могут быть вопросы по иранскому направлению, увеличение объемов экспорта нефти, сирийская ситуация и взаимные уступки: России по Ирану, США – по Украине.

Как считает политолог, экс-ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Панов, важен факт того, что эта встреча в принципе состоится. С другой стороны, по ее словам, она вряд ли может что-то изменить. Эксперт предполагает, что Путин и Трамп наконец обменяются «взаимными упреками», ну и, «в лучшем случае» сделают заявления и о создании «каких-нибудь рабочих групп» для рассмотрения ряда вопросов.

«А результатов конкретных не будет. Но атмосфера будет замечательная. Видели, как Трамп совещался с Ким Чен Ыном? Примерно то же самое будет и сейчас», – резюмировал Панов в беседе с РИА Новости. Кроме этого, по его словам, встреча президентов никак не повлияет на двусторонние отношения: «Не вижу сфер, где оно может отразиться, абсолютно. Санкции не отменят, политическая элита Америки по-другому к нам относиться не будет. Не думаю, что что-то изменится».

Также считает и президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Он убежден, что встреча в Хельсинки «не выразится в каких-то действительно серьезных системных решениях и изменениях». Вероятно, по мнению эксперта, у этих переговоров может быть «определенный пиаровский эффект», смысл которого в «возобновлении диалога».

А вот профессор МГИМО Валерий Соловей считает, что США могут предъявить России несколько «запросов»: «Первое – признание факта вмешательства России в американские выборы, второе – это уход из Донбасса, третье – это уход из Сирии, четвертое – это прекращение, как они это называют, политики дестабилизации европейских демократических режимов». Однако Россия, как считает эксперт, ни на что пойти не может, «поскольку она хотела бы получить ослабление или снятие санкций». Однако Дональд Трамп не в состоянии это сделать. «Единственное, что он может обещать, что не будет новых санкций, но он вряд ли это обещание даст. Так что по этим трекам вряд ли ожидается существенная подвижка», – считает профессор.