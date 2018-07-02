Трамп планирует игнорировать нормы ВТО

02.07.2018 08:30



Администрация президента США Дональда Трампа планирует внести в конгресс законопроект, позволяющий игнорировать требования, предъявляемые ВТО (Всемирная торговая организация), передает РИА Новости со ссылкой на сайт Axios. СМИ опирается на черновой вариант законопроекта, который оказался в распоряжении редакции.

Если закон будет принят, то у Трампа будет право «утверждать пошлины на импортные товары в одностороннем порядке», без одобрения со стороны Конгресса. Кроме этого, как было сказано выше, он сможет игнорировать базовые принципы ВТО.