Россияне празднуют победу сборной России над Испанией

01.07.2018 22:54



Фото: Известия/Алексей Майшев

В РФ празднуют историческую победу сборной России в матче 1/8 ЧМ-2018.

Болельщики в состоянии эйфории высыпали на улицы, у многих из них в руках флаги Российской Федерации. Водители всех видов транспорта ликуют, приветствуя друг друга звуками клаксонов, из открытых окон автомобилей также видны триколоры. Правоохранители с пониманием относятся к проявлениям эмоций и чувств болельщиков, спокойно наблюдая за происходящим, передает РЕН ТВ.

1 июля российская сборная обыграла команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3 основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти удача улыбнулась российским спортсменам. Вратарь сборной россии Игорь Акинфеев не пропустил 2 пенальти.