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ИЗМИР

Украина хочет обмануть МВФ, «Большая семерка» треть времени говорила о России и другие новости четверга

14 Июня 2018 125 0 Тренды События и факты
Украина хочет обмануть МВФ, «Большая семерка» треть времени говорила о России и другие новости четверга

Проект закона о пенсионной реформе будет рассмотрен сегодня на заседании правительства. Предлагаемые изменения коснутся в том числе и сроков выхода граждан на пенсию. Для мужчин пенсионный возраст увеличится до 65 лет, а для женщин – до 63. В Госдуме заявили, что могут рассмотреть законопроект в первом чтении уже в июле. Пенсионный возраст могут начать повышать с 2019 года.

В Верховной Раде Украины назвали вступающий в силу сегодня закон об антикоррупционном суде попыткой обмануть Международный валютный фонд. Речь идет о том, что все антикоррупционные дела, рассмотрение которых уже началось в общих судах первой инстанции, будут завершены там, а не в апелляционной палате антикоррупционного суда.

Дональд Трамп, подводя итоги саммита G7 в Канаде, сказал, что почти четверть всего времени было потрачено на разговоры о России. Трамп подчеркнул, что если бы Владимир Путин присутствовал на переговорах, появилась бы возможность обсудить ситуацию в Сирии и на Украине. «Я выступаю не за Россию, а за США», добавил американский президент.

Письмо Владимиру Путину написала депутат Верховной рады Надежда Савченко, сообщает «Коммерсантъ». Издание напоминает, что она находится под арестом по подозрению в подготовке терактов на Украине. В письме содержится просьба о помиловании украинских заключенных и приводится список из 66 фамилий. «Это продемонстрировало бы, что жизнь человека является наивысшей ценностью для российского народа и его представителей во власти», – говорится в письме.

Процентная ставка в США была повышена Федеральной резервной системой (ФРС) до уровня 1,75 – 2% годовых, передает агентство «Прайм». ФРС сообщила также, что прогнозирует четыре повышения ставки в 2018 году до среднего уровня 2,375%. Прогноз по росту ВВП в этом году увеличился до 2,8%, инфляция должна составить 2,1%, а уровень безработицы – 3,6%.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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