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ИЗМИР

Петр Порошенко хочет обмануть МВФ

14.06.2018 10:01
Петр Порошенко хочет обмануть МВФ

Закон об антикоррупционном суде, который сегодня принимают на Украине – это попытка обмануть МВФ (Международный валютный фонд). Как передает РИА Новости, такого мнения придерживаются украинские депутаты от партий «Народный фронт» и «Самопомощь». По словам одного из парламентариев, президент Петр Порошенко специально сфальсифицировал одну из статей антикоррупционного закона, а украинский парламент, как он подчеркивает, «за такое не голосовал».

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