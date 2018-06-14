Петр Порошенко хочет обмануть МВФ

14.06.2018 10:01



Закон об антикоррупционном суде, который сегодня принимают на Украине – это попытка обмануть МВФ (Международный валютный фонд). Как передает РИА Новости, такого мнения придерживаются украинские депутаты от партий «Народный фронт» и «Самопомощь». По словам одного из парламентариев, президент Петр Порошенко специально сфальсифицировал одну из статей антикоррупционного закона, а украинский парламент, как он подчеркивает, «за такое не голосовал».