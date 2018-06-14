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ИЗМИР

Дональд Трамп объяснил, почему Россию надо вернуть в «Большую семерку»

14.06.2018 09:05
Дональд Трамп объяснил, почему Россию надо вернуть в «Большую семерку»

Около четверти дискуссий, которые произошли в рамках канадского саммита G7 («Большая семерка»), было посвящено РФ. По этой причине стоило бы рассмотреть вопрос возвращения к прежнему формату, когда Москва была участником саммита. Как передает РИА Новости, с таким заявлением в беседе с ТК Fox News выступил американский президент Дональд Трамп. По его словам, все переговоры лучше проводить в личных встречах, а не по телефону, как это происходит с Владимиром Путиным.

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