Дональд Трамп объяснил, почему Россию надо вернуть в «Большую семерку»

14.06.2018 09:05



Около четверти дискуссий, которые произошли в рамках канадского саммита G7 («Большая семерка»), было посвящено РФ. По этой причине стоило бы рассмотреть вопрос возвращения к прежнему формату, когда Москва была участником саммита. Как передает РИА Новости, с таким заявлением в беседе с ТК Fox News выступил американский президент Дональд Трамп. По его словам, все переговоры лучше проводить в личных встречах, а не по телефону, как это происходит с Владимиром Путиным.