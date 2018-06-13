Госдума рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста в России

13.06.2018 18:30



14 июня Государственная дума РФ рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Его внесет в Госдуму Правительство РФ, пишет Интерфакс. Эта информация поступила от депутата партии "Справедливая Россия" Михаила Емельянова. По его словам, его фракция не поддержит данный законопроект, так как имеет альтернативный вариант проекта закона, который предусматривает реформирование пенсионной системы России без увеличения пенсионного возраста.