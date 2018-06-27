«Северный поток-2» блокирует Дания, лекарства в супермаркетах продавать не будут и другие новости среды

Реализация проекта «Северный поток – 2» может быть задержана. Об этом заявил премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен. По словам Расмуссена, в парламент Дании были внесены законопроекты, позволяющие задержать или запретить строительство газопровода. Премьер-министр предложил вынести вопрос о «Северном потоке – 2» на общеевропейский уровень.

Министр энергетики России Александр Новак обсудил со своим американским коллегой Риком Перри и министром финансов США Стивеном Мнучином проекты, прекращенные американскими компаниями из-за санкций. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в области энергетики, возможности работы американских компаний на российском рынке.

Правительство РФ прекратило разработку закона, разрешающего продавать безрецептурные лекарства в торговых сетях, хотя в Минпромторге утверждали, что подобная мера поможет снизить цены на лекарства за счет конкуренции. Против вступили Минздрав и фармацевтическое сообщество, указав на то, что принятие такого закона привело бы к закрытию тысяч аптек шаговой доступности, что, в частности привело бы ухудшению снабжения населения рецептурными препаратами, пишет «РБК».

Не менее 7,5 млрд руб. было похищено при строительстве крупнейшей российской судоверфи «Звезда» в Приморском крае. По данным издания «Коммерсантъ», расследование ведется уже более четырех лет. Ключевой фигурант дела – бывший гендиректор ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» Игорь Борбот – сейчас скрывается в США.

Владимир Путин произвел перестановки среди своих представителей в округах РФ. Новых полпредов получили Уральский, Сибирский, Северо-Кавказский, Центральный и Северо-Западный федеральные округа.