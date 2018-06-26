Президент подписал указы о назначении полпредов в федеральных округах

26.06.2018 15:29



Президент России Владимир Путин назначил своих полномочных представителей в шести федеральных округах России, пишет РБК. Так, в Сибирском (Сергей Меняйло), Южном (Владимир Устинов) и Северо-Западном (Александр Беглов) ФО были переназначены полпреды, ранее занимающие эти должности. Полпредом в Северо-Кавказском ФО назначен Александр Матовников (вместо Олега Белавенцева), в Уральском - Николай Цуканов (вместо Игоря Холманских). Полпредом в Центральном ФО стал Игорь Щеголев. Ранее на должности полпредов в Приволжском и Дальневосточном ФО были переназначены Михаил Бабич и Юрий Трутнев.