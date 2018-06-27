Власти США не должны вмешивать политику в проект «Северный поток – 2»

27.06.2018 07:05



Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам после своего визита в Вашингтон, Российская Федерация требует от Соединенных Штатов не вмешивать политику в проект «Северный поток – 2», в строительстве которого .заинтересованы многие европейские потребители. Об этом сообщает ТАСС.

В США Новак провел переговоры с министрами энергетики и финансов США Риком Перри и Стивеном Мнучиным, а также принял участие в ежегодном международном газовом форуме.