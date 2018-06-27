Дания планирует задержать реализацию «Северного потока – 2»

27.06.2018 09:28



Датский премьер-министр Ларс Люкке Расмуссен выступил с заявлением о том, что правительство Дании намерено задержать реализацию проекта по строительству «Северного потока – 2», передает РИА Новости. В связи с чем в парламент внесли соответствующие законодательные инициативы, позволяющие наложить вето либо задержать реализацию СП2. Кроме этого, по его словам, есть необходимость обсудить строительство газопровода на общеевропейском уровне.