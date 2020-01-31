Семицветные пески и паучий Стоунхендж. ТОП-3 удивительного и невероятного

В мире существует много интересного и необычного. Камни растут и самостоятельно перемещаются по земле, вода в реках кипит, а в глубинах океана рыбы ходят по дну. «Капитал страны» представляет январскую подборку удивительных чудес Земли.

1. «Дуб жениха».

Одно из современных чудес света – 500-летнее дерево расположено на севере Германии в лесу Додауэр неподалеку от городка Ойтин и имеет собственный почтовый адрес. Дуб обладает особой магией соединять одинокие сердца и имеет прекрасную романтическую историю.

2. Семицветные пески

Уникальное природное явление расположено неподалеку от деревни Шамарель на острове Маврикий. Чудесный геопарк представляет собой песчаные холмы, расцвеченные всеми цветами радуги. На самом же деле дюны образовались из вулканического базальта и перетерлись в глину, которая следом преобразовалась в ферраллитную почву за счет полного гидролиза.

3. Паучий Стоунхендж

Невероятная постройка интригует ученых. Крошечная конструкция из паутины, которая очень напоминает Стоунхендж в миниатюре, была обнаружена в Перу и принадлежит неизвестному виду пауков. Конструкция настолько мала, что может поместиться на кончике пальца, и предназначена, как полагают ученые, для защиты пауков-младенцев.

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