Дуб жениха: самый романтичный почтовый ящик

На севере Германии в лесу Додауэр, что расположен неподалеку от городка Ойтин, растет величественное 500-летнее дерево, которое получило название «Дуб жениха».

Фото: Свадьба под дубом, 1900 год, wikipedia

Дуб Жениха, некоторое время считался единственным деревом в Европе с собственным почтовым адресом.

Ежедневно дерево получает десятки писем от одиноких сердец, которые оставляют в дупле старинного дерева. Считается, что дуб обладает магическими способностями сватовства.

Дерево окружено деревянным забором, а дупло, в которое опускают письма, находится на расстоянии около 3 м от земли, поэтому к дереву приставлена лестница.

Люди могут открывать, читать и отвечать на любовные послания по указанным адресам отправителей. Единственное правило, это то, что если вы открываете письмо и не отвечаете, вы должны поместить его обратно в дерево, чтобы кто-то другой смог его найти.

Дубу уже более 500 лет, но помощником любви дерево стало более ста лет назад, когда «соединило» два любящих сердца.

В 1890 году молодой производитель шоколада из Лейпцига влюбился в дочь лесника, но ее отец запретил им встречаться. Однако влюбленные не сдались и начали тайно обмениваться письмами, оставляя их в дупле дерева. В конце концов, отец девочки сменил гнев на милость и позволил молодым людям пожениться.

В июне 1891 года их свадьба состоялась под ветвями дуба, что помогло паре сохранить романтику отношений. После этой истории дубу начали поступать и другие романтические письма.

Вскоре дерево приобрело большую популярность среди одиноких сердец.

В 1927 году оно уже было известно как «Bräutigamseiche» – «Дуб жениха» и стало настолько популярным, что ему был присвоен адрес и почтовый индекс (Bräutigamseiche, Dodauer Forst, 23701 Eutin), благодаря чему люди со всей Германии и других стран стали отправлять свои письма дубу.

Почта в «почтовом ящике» дуба. Фото: wikipedia

Сегодня известно, что благодаря переписке и контактам, установленным через дуб, было заключено более ста браков.