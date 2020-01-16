Семицветные пески – фантасмагорический пейзаж на острове Маврикий

В индийском океане расположен остров Маврикий, который привлекает к себе повышенное внимание туристов из-за того, что на его территории находятся великолепные семицветные пески.

В 1960-х годах данная местность заполучила статус туристической достопримечательности.

Чтобы увидеть это чудо природы, необходимо отправиться в деревню Шамарель. Чудесный геопарк представляет собой песчаные холмы, которые состоят из песков, имеющих такие цвета: красный, фиолетовый, голубой, коричневый, зеленый, желтый и пурпурный. Также они располагаются в разных слоях, вследствие этого создается сюрреалистичный пейзаж.

И все же не совсем правильно будет называть подобное чудо природы песками.

Ученые полагают, что эти дюны образовались из вулканического базальта и перетерлись в глину, которая следом преобразовалась в ферраллитную почву за счет полного гидролиза.

Считается, что природное явление возникло вследствие извержения вулканов на острове. При этом вулканические породы охлаждались при различных температурах. После выбросы разлагались, выделяя оксиды алюминия и железа. Первое вещество окрашивало пески в синий и темно-фиолетовый цвета, а второе – в красный и коричневый. В итоге, каждая песчинка обрела определенную расцветку.

Удивительным является и тот факт, что если смешать горсти разных тонов, то они разделятся по своим цветовым спектрам.

Ученые до сих пор не могут выяснить, почему семицветные пески упорядоченно расслаиваются. Некоторые объясняют сей феномен тем, что последовательное распределение цветного песка случается из-за отталкивающегося действия, которое оказывают друг на друга частицы алюминия и железа.