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Паучий «Стоунхендж» продолжает интриговать ученых

21.01.2020 23:58
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Паучий «Стоунхендж» продолжает интриговать ученых

Эта крошечная, но очень сложная конструкция из паутины, напоминающая миниатюрный Стоунхендж, может поместиться на кончике пальца. Подобное сооружение впервые было обнаружено в 2013 году в Перу, недалеко от исследовательского центра Тамбопата.

Кольцо крошечных шелковых столбов, окружающих центральный конус, который сужается в верхней части – поставило ученых в тупик. Эксперты размышляли о происхождении данной структуры, но никто до сих пор не может точно сказать, кто соорудил ее и для каких именно целей она предназначена. Часть тайны была раскрыта спустя несколько месяцев после обнаружения подобной конструкции, когда исследователи вернулись в этот район, собрали образцы шелковых структур и наблюдали за появлением пауков-младенцев, по одному из каждой центральной структуры.

Новорожденный паучок

Ученые запечатлели на видео появление маленьких пауков. Судя по кадрам, подобные странные конструкции служат защитными ограждениями вокруг «мешка» с яйцами пауков, но вид пауков, сооружающих своеобразные «Стоунхенджи» исследователям еще предстоит определить.

Новое видео было снято энтомологом Филом Торресом во время недавней поездки в Перу.

По словам исследователя, странные паучьи конструкции чаще всего можно обнаружить на нижней стороне широких листьев, но иногда они встречаются и на коре дерева.

В видео, которым Торрес поделился на YouTube, исследователь задокументировал свой визит в тропический лес, где были обнаружены структуры, получившие название Silkhenge (средство размножения пауков, используемое одним или несколькими неизвестными в настоящее время видами пауков).

Торрес объяснил, что некоторые детали, запечатленные на видео, теоретически могут помочь арахнологам определить тип паука, создающего уникальные паутинные конструкции, пишет livescience.com.

Изящные «столбы», которые образуют забор вокруг двух или трех яиц, могут быть предназначены для защиты детей-пауков от паразитических ос, которые охотятся на этот вид, предположили исследователи.

«Это может быть признаком того, для чего нужна подобная конструкция – это может быть своего рода барьером для осы, которая может приземлиться на нее», – сказал Торрес.

Некоторые ученые считают, что шелковые паучьи заборы предназначены для ловли клещей, живущих в той же среде, либо для защиты яиц от муравьев.

Исследования продолжаются. Каждое обнаружение Silkhenge рассказывает ученым немного больше о таинственном архитекторе пауков, считает Торрес.

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Новый вид богомола, обнаруженный в Перу, охотится, пронзая свою добычу
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