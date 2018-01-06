Сбор подписей начался, Dow Jones бьет все рекорды, двое наших военных погибли в Сирии 158 0 Итоги недели

В Хабаровске открылись первые в России пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения главы российского государства Владимира Путина на выборы президента РФ.

По итогам торгов 4 января на Нью-йоркской фондовой бирже промышленный фондовый индекс США Dow Jones впервые в истории превысил уровень в 25 тысяч пунктов.

Пожар под Новосибирском. Погибли 10 человек.

Министерство обороны РФ сообщило, что при обстреле российской военной базы в Сирии были убиты двое наших военных.

Президент Путин заявил, что к 2035 году в стране планируется снизить энергозатраты на производство ВВП примерно в 1,5 раза.

Стокгольмский суд обязал Украину выплатить Газпрому 2 миллиарда долларов за поставки газа по действующему контракту и обязал Киев ежегодно покупать у Газпрома 5 миллиардов кубометров газа. Что будет дальше? Читайте здесь.