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ИЗМИР

Энергоемкость валового регионального продукта за последние 4 года снизилась на 12,7%

Дек 28
Курская область Центральный федеральный округ
Энергоемкость валового регионального продукта за последние 4 года снизилась на 12,7%

И эта работа будет продолжена. Именно такую задачу ставит президент РФ перед российскими регионами. В ходе пленарного заседания первого международного форума «Российская энергетическая неделя» глава государства подчеркнул, что в рамках повышения энергоэффективности к 2035 году в стране планируется снизить энергоёмкость валового внутреннего продукта примерно в 1,5 раза.
По мнению Владимира Путина, этому будет способствовать структурная перестройка экономики, а также снижение потерь в сетях, внедрение энергосберегающих и цифровых технологий, сокращение удельного расхода топлива на транспорте и в электрогенерации.

О том, как эта работа ведется в Курской области, рассказал заместитель губернатора Александр Демин.

Принята и реализуется региональная госпрограмма «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области». На сегодняшний день практически завершена работа по оборудованию домов приборами учета, уровень газификации превышает 95%, энергосберегающие технологии применяются в системах водоснабжения и водоотведения, регулирования тепловой и электрической энергии.

Активно участвуют в этой работе крупные промышленные компании региона. Благодаря реализации собственных программ системы освещения на своих предприятиях модернизировал холдинг «Металлоинвест». Это позволит экономить более 30,5 миллиона киловатт-часов в год, что сравнимо с энергопотреблением небольшого города.

Курский филиал компании «Квадра» сэкономил за 9 месяцев текущего года порядка 14,8 млн рублей. Снизить потери удалось, в том числе за счет внедрения новой системы дренирования оборудования на одной из ТЭЦ.

В регионе проводятся мероприятия по популяризации энергосберегающего образа жизни. Одно из основных – Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче, который в этом году состоялся во второй раз и собрал огромное количество участников. Кроме того, в 2017 году ряд курских предприятий стали победителями Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES-2017. А газета «Курская правда» и филиал АО «Концерн Росэнергоатом» - «Курская атомная станция» стали призерами Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб организаций топливно-энергетического комплекса и региональных администраций «МедиаТЭК».

- Проведенная за эти годы работа показала, что у нас есть значительный потенциал энергосбережения на основе внедрения новых высокоэффективных технологий и создания современной научно-технической базы, - подчеркнул Александр Демин.

Работа по формированию целевой системы управления в области энергосбережения в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве и других отраслях будет продолжена в рамках государственной и отраслевых программ Курской области. Для этого утверждена соответствующая «дорожная карта».



 
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