Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones превысил показатель в 25 тыс. пунктов

05.01.2018 09:45



По итогам торгов 4 января на Нью-йоркской фондовой бирже промышленный фондовый индекс США Dow Jones впервые в истории превысил уровень в 25 тысяч пунктов. Об этом информирует телеканал CNBC, передает ТАСС.

Отмечается, что 30 ноября 2017 года индекс Dow Jones был на уровне в 24 тыс. пунктов.

По данным экспертов, к таким рекордным показателям индекса, скорее всего, привели хорошие результаты по занятости американских граждан.