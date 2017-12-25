Путин и «Единая Россия», Навальный не сдается, ситуация с Промсвязьбанком, Набиуллина пророчит 188 0 Итоги дня

Выступил тут президент Путин на съезде «Единой России». И много чего народу пообещал. Если, конечно, его еще на шесть лет выберут. Почему до сих пор не получалось, а теперь должно получиться, толком не объяснил. Наши эксперты попробовали разобраться.

Еще один самовыдвиженец, г-н Навальный подал документы в ЦИК. Документы-то приняли. А как идти на выборы с непогашенной судимостью? Следим за развитием событий. И анализируем их.

«Летят перелетные птицы». Совладелец и председатель правления «Промсвязьбанка» (одного из крупнейших частных банков России) Дмитрий Ананьев покинул Россию - как водится, на лечение. И выразил свое категорическое несогласие с решением Центробанка о санации его детища.

Дональд Трамп, как известно, защищает по всему миру интересы Америки. А теперь вот и на большее замахнулся. Рождество защитил от всяких там «сторонников политкорректности». Вот и славно. Есть мужику чем заняться!

ЦБ планирует увеличение роста экономики России до 2% в год. Дай-то бог. А то и больше получится, пророчествует Эльвира Набиуллина. Тут-то и заживем!