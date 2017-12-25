«Банк пристрелили». Что совладелец Промсвязьбанка Ананьев рассказал о своем «бегстве» и «ошибке» Центробанка 1867 0 Тренды События и факты

Пятнадцатого декабря ЦБ РФ заявил о санации Промсвязьбанка, который является третьим по величине крупным частным банком. Однако совладелец и председатель правления организации Дмитрий Ананьев о санации ПСБ не просил (как, например, это сделали собственники «ФК Открытие» и Бинбанка). Более того, он выразил свое категорическое несогласие с решением, которое вынес Центробанк. Сейчас банкир находится за пределами России, но свое отсутствие не считает бегством.

Проблемы со здоровьем

Свое мнение и взгляд на сложившуюся ситуацию Дмитрий Ананьев изложил в беседе с «Ведомостями». Интервью проходило по Скайпу. На вопрос о причинах уезда из России (страну пребывания банкир называть отказался), он ответил, что имеет проблемы со здоровьем, а саму поездку на Новый год он планировал давно. По словам Ананьева, последние четыре месяца проходили «в режиме ненормированной работы», что прибавило нервотрепки, и, как следствие – появились проблемы с сердцем.

Особенно тяжелой выдалась для совладельца Промсвязьбанка последняя неделя. «Бизнес, который я создавал 22 года, все, его больше нет», – сказал банкир. Вместе с этим, по его словам, его поездка – это не бегство, о чем сообщали некоторые СМИ. « Я не согласен с тем, как это было освещено в СМИ – это выглядело как бегство. А я не сбежал», – подчеркнул он. Добавив, что, «в отличие от многих коллег» никого не просил о помощи: «Я так и не написал заявление с просьбой санировать банк силами Фонда консолидации. Банк был платежеспособен, и ликвидности хватало».

«Совпадение»

То, что причиной поездки за рубеж стали проблемы со здоровьем, Ананьев подтвердил и в беседе с «Коммерсантом». Как отмечает издание, отъезд банкира пришелся на то же время, когда заместитель председателя Центробанка сообщил о том, что из Промсвязьбанка исчезли кредитные досье на сумму 109,1 млрд руб. Однако, как уверяет Дмитрий Ананьев, этот факт является «совпадением».

Заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев ранее сообщал о том, что временная администрация выявила, как Промсвязьбанк через сделки РЕПО финансирует собственные субординированные обязательства, причем, без отражения данных операций в соответствующей отчетности. В этом плане, по словам Ананьева, заявления, которые Центробанк делает в сторону Промсвязьбанка, являются «безответственными».

Совпадение или нет, но в любом случае, «оздоровление» кредитной организации будет происходить при помощи средств ФКБС (Фонд консолидации банковского сектора). Согласно предварительной оценке Центробанка, потребность в докапитализации Промсвязьбанка составляет 100–200 млрд руб.

Пропавшее кредитное досье

Как ранее сообщало РИА Новости, ЦБ РФ обнаружил в операциях менеджмента Промсвязьбанка «признаки незаконных действий», в связи с чем было решено готовить обращение в правоохранительные органы. Как уточнил Поздышев, временная администрация, которая была введена 15 декабря, обнаружила факт пропажи (или уничтожения) кредитных досье корпоративных заемщиков на сумму 109 миллиардов рублей. Он также подчеркнул, что данная сумма «совпадает с объемом субординированных обязательств, которые банк финансировал через сделки РЕПО и не отражал в отчетности».

Также, по словам Поздышева, сами сделки по купле-продаже ценных бумаг были подписаны иностранным гражданином 14 декабря, который стал сотрудником банка за два дня до того, как подписал эти бумаги. То есть, председателем банка ему практически сразу была выдана доверенность, дающая право на проведение подобных сделок. Зампредседателя уточняет, что данные иностранца также фигурируют и в актах приемки-передачи «пропавших кредитных досье».

Поздышев разъяснил: чтобы скрыть манипуляции по купле-продаже акций, весь процесс проходил через биржу. И, по его словам, уже «ровно через неделю УК НПФ обратилась во временную администрацию банка с требованием вернуть депозиты, размещенные 14 декабря».

Судиться с ЦБ РФ не будет

В интервью «Ведомостям» Дмитрий Ананьев заявил, что не собирается вести судебные тяжбы с Центробанком из-за назначения временной администрации. «Я по складу не тот человек, который стремится уходить в зону судебных конфликтов. Я сторонник компромиссов, рабочего процесса», – подчеркнул он.

Вместе с этим банкир считает решение санировать Промсвязьбанк ошибочным: «Я уверен, что <…> события, которые происходили в последние две недели, уже нанесли и дальше нанесут вред одному из лучших частных банков в стране».

Ананьев считает, что сложившаяся ситуация – это «дело рук» самого Центробанка. Решение относительно Промсвязьбанка было принято всего за две недели, затем его передали в Фонд консолидации. «Когда, казалось бы, все тревоги и информационные атаки уже позади, а до этого диалог с надзорным блоком продолжался в течение двух лет. Это решение, на мой взгляд, в высшей степени спорное. И если раньше мне казалось, что информационные атаки на банк организовывали конкуренты, то сейчас у меня картинка сложилась: здесь не обошлось без влияния и участия ряда руководящих сотрудников ЦБ», – убежден банкир.

Ананьев напомнил, что минувшей осенью он встречался с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, от которой «чувствовал доверие, и поддержку и гуманное отношение».