МИД «окружили колючей проволокой», Трамп ведет приготовления к торговой войне и другие новости вторника

«Нас окружили колючей проволокой», – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet. По ее словам, это произошло после того, как Михаил Горбачев решил покончить с гонкой вооружений. Она добавила, что России нужны не конфликты со странами Запада, а развитие торговых и культурных связей. Говоря о демонстрации российской армией своего вооружения, Захарова отметила: «После того, как мы потеряли 20 млн человек во Второй мировой войне, у нас есть право всем это демонстрировать для того, чтобы этого не повторилось».

Торговая война между Китаем и США может перейти на новый уровень. Дональд Трамп поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 млрд долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в размере 10%, если Китай будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию.

Первый инцидент на ЧМ по футболу произошел во время перелета сборной Саудовской Аравии из Петербурга в Ростов-на-Дону. Речь идет о нештатном режиме работы одного из двигателей самолета, перевозившего команду, который сопровождался выбросом пламени из реактивного сопла. «Экипаж самолета произвел посадку при двух работающих двигателях и самостоятельно зарулил к месту стоянки. Пассажиры по трапу аэропорта покинули борт самолета в обычном режиме. Безопасности полета ничего не угрожало», – сообщил представитель Росавиации.

Уголовное дело возбуждено в отношении главы администрации Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, пишет «РБК». Речь идет о предоставлении компании «ООО Центр» земельных участков в деревне Борисово. Там предполагалось построить торговый центр. Вместо этого на участке появились домики для сторожей площадью по 7 кв. метров каждый. Следствие утверждает, что стоимость земли была в сто раз ниже кадастровой. Сам Шестун свою вину не признает и утверждает, что оно инициировано силовыми структурами для того, чтобы посадить в его кресло своего человека.

США и Южная Корея откладывают военные учения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на западные источники. Американская администрация заявила, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от выполнения КНДР условий свертывания ее ядерной программы.