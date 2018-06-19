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ИЗМИР

МИД «окружили колючей проволокой», Трамп ведет приготовления к торговой войне и другие новости вторника

19 Июня 2018 103 0 Тренды События и факты
МИД «окружили колючей проволокой», Трамп ведет приготовления к торговой войне и другие новости вторника

«Нас окружили колючей проволокой», – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet. По ее словам, это произошло после того, как Михаил Горбачев решил покончить с гонкой вооружений. Она добавила, что России нужны не конфликты со странами Запада, а развитие торговых и культурных связей. Говоря о демонстрации российской армией своего вооружения, Захарова отметила: «После того, как мы потеряли 20 млн человек во Второй мировой войне, у нас есть право всем это демонстрировать для того, чтобы этого не повторилось».

Торговая война между Китаем и США может перейти на новый уровень. Дональд Трамп поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 млрд долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в размере 10%, если Китай будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию.

Первый инцидент на ЧМ по футболу произошел во время перелета сборной Саудовской Аравии из Петербурга в Ростов-на-Дону. Речь идет о нештатном режиме работы одного из двигателей самолета, перевозившего команду, который сопровождался выбросом пламени из реактивного сопла. «Экипаж самолета произвел посадку при двух работающих двигателях и самостоятельно зарулил к месту стоянки. Пассажиры по трапу аэропорта покинули борт самолета в обычном режиме. Безопасности полета ничего не угрожало», – сообщил представитель Росавиации.

Уголовное дело возбуждено в отношении главы администрации Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, пишет «РБК». Речь идет о предоставлении компании «ООО Центр» земельных участков в деревне Борисово. Там предполагалось построить торговый центр. Вместо этого на участке появились домики для сторожей площадью по 7 кв. метров каждый. Следствие утверждает, что стоимость земли была в сто раз ниже кадастровой. Сам Шестун свою вину не признает и утверждает, что оно инициировано силовыми структурами для того, чтобы посадить в его кресло своего человека.

США и Южная Корея откладывают военные учения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на западные источники. Американская администрация заявила, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от выполнения КНДР условий свертывания ее ядерной программы.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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