Началось расследование происшествия с самолетом, на котором саудовская сборная прибыла на ЧМ-2018

19.06.2018 02:33



Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация» расследует инцидент с самолетом, на котором сборная Саудовской Аравии прилетела в Ростов-на-Дону на ЧМ-2018, передает ТАСС сообщение агентства.

Уточняется, что на воздушном судне Аirbus A-319, на котором саудовская сборная направлялась в Ростов на матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Уругвая, в полете произошло возгорание двигателя.