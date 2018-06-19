США развязывают торговую войну против Китая

19.06.2018 08:57



Министерство коммерции Китая дало ответ на угрозы, прозвучавшие со стороны США о введении новых пошлин на ввоз товаров, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее американский президент дал поручение заняться подготовкой списка китайских товаров на общую сумму около 200 млрд долларов, в отношении которых могут быть введены пошлины 10%. Такими мерами Вашингтон хочет воспользоваться, если Пекин будет продолжать поднимать свои пошли на продукцию, ввозимую из США.

Как говорится в заявлении китайского ведомства, США развязывают торговую войну, нарушают рыночные правила и причиняют, таким образом, ущерб не только двум государствам, но и всему миру.