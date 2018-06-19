Запад обманул Россию

19.06.2018 08:28



В конце холодной войны РФ целиком открылась Западу, но в ответ страны пошли на обман. Как передает РИА Новости, об этом в интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила следующее: «Не потому, что нас победили. Мы сами это сделали, никто к нам не вторгался».

Дипломат также добавила, что все, чего хочет Россия – это сотрудничать с европейскими странами, работать, заниматься развитием экономики, культуры и так далее.