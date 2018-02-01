Извинения президента, CAS поддержал российских олимпийцев, заявление Набиуллиной, успешный запуск 118 0 Итоги дня

31 января президент России принес свои извинения олимпийцам России за то, что страна не смогла предоставить им защиту в ситуации, которая сложилась вокруг Олимпийских игр в Корее.

CAS (Спортивный арбитражный суд) обнародовал решение по апелляциям спортсменов из России. В итоге с 28 россиян было полностью снято «пожизненное наказание» и оставлены в силе результаты, которых они достигли в Сочи.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова озвучила названия нескольких современных литературных произведений для детей, которые, по ее словам, нельзя показывать даже взрослым – всего 16 штук. Люди, будьте бдительны!

С космодрома «Восточный» 1 февраля был осуществлен успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с рядом отечественных и иностранных спутников.

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина не исключила возможности более быстрого, чем планировалось раньше, перехода к нейтральной денежно-кредитной политике

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что авиакомпания "Аэрофлот" подписала с корпорацией "Ростех" договор о поставке 50 самолетов МС-21